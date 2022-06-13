"Мы с ним давно на связи". Главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил, что мэр Святогорска перешел на их сторону

Он опубликовал фото встречи с Бандурой.
"Жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков. Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей", – заявил Пушилин.
Он отметил, что Бандура не покинул свой пост. По словам террориста, он предложил мэру "занять пост главы администрации города Святогорска".
"Сейчас стоит задача работать в тесном контакте с нашим штабом по восстановлению освобожденных территорий и как можно быстрее наладить мирную жизнь под юрисдикцией "Донецкой Народной Республики", – написал Пушилин.
По его словам, Святогорская Лавра "цела, требует ремонта".
После начала полномасштабного вторжения РФ Бандура в Facebook и интервью местным СМИ выражал проукраинскую позицию и заявлял, что не будет сотрудничать с оккупантами.
7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.
Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В Facebook Бандуры до сих пор флаг Украины на обложке, последняя публикация – от 1 июня.
В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июня говорилось, что россияне при поддержке артиллерии ведут наступательные действия в районе Святогорска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Святогорск, как и еще ряд населенных пунктов в Донецкой области, якобы перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило "РИА Новости".
В отчете американского Института изучения войны 6 июня упоминались сообщения, что российские войска "зачищают" Святогорск. В организации трактовали это так, "что они, вероятно, ведут бои в черте города".
В сводке Генштаба ВСУ 10 июня сообщалось, что "враг продолжает закрепляться в районе Святогорска".