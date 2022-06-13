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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы с ним давно на связи". Главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил, что мэр Святогорска перешел на их сторону

Боевики "ДНР" заявили, что Бандура останется руководить оккупационной администрацией Святогорска
Боевики "ДНР" заявили, что Бандура останется руководить оккупационной администрацией Святогорска
Фото: Володимир Бандура / Facebook (архив)

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура "вынужден был скрывать свою позицию", но на самом деле поддерживает российское вторжение и останется на своем посту после прихода россиян. Об этом Пушилин написал 13 июня в Telegram.

Он опубликовал фото встречи с Бандурой.

"Жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков. Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей", – заявил Пушилин.

Он отметил, что Бандура не покинул свой пост. По словам террориста, он предложил мэру "занять пост главы администрации города Святогорска".

"Сейчас стоит задача работать в тесном контакте с нашим штабом по восстановлению освобожденных территорий и как можно быстрее наладить мирную жизнь под юрисдикцией "Донецкой Народной Республики", – написал Пушилин.

По его словам, Святогорская Лавра "цела, требует ремонта".

После начала полномасштабного вторжения РФ Бандура в Facebook и интервью местным СМИ выражал проукраинскую позицию и заявлял, что не будет сотрудничать с оккупантами. 

7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.

Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). 

В Facebook Бандуры до сих пор флаг Украины на обложке, последняя публикация – от 1 июня. 

Контекст:

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июня говорилось, что россияне при поддержке артиллерии ведут наступательные действия в районе Святогорска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Святогорск, как и еще ряд населенных пунктов в Донецкой области, якобы перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило "РИА Новости"

В отчете американского Института изучения войны 6 июня упоминались сообщения, что российские войска "зачищают" Святогорск. В организации трактовали это так, "что они, вероятно, ведут бои в черте города". 

В сводке Генштаба ВСУ 10 июня сообщалось, что "враг продолжает закрепляться в районе Святогорска". 

Теги: Донецкая область, Денис Пушилин, Святогорск, ДНР, госизмена, война России против Украины, коллаборационизм
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