"Мы с ним давно на связи". Главарь боевиков "ДНР" Пушилин заявил, что мэр Святогорска перешел на их сторону

Он опубликовал фото встречи с Бандурой.

"Жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков. Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей", – заявил Пушилин.

Он отметил, что Бандура не покинул свой пост. По словам террориста, он предложил мэру "занять пост главы администрации города Святогорска".

"Сейчас стоит задача работать в тесном контакте с нашим штабом по восстановлению освобожденных территорий и как можно быстрее наладить мирную жизнь под юрисдикцией "Донецкой Народной Республики", – написал Пушилин.

По его словам, Святогорская Лавра "цела, требует ремонта".

После начала полномасштабного вторжения РФ Бандура в Facebook и интервью местным СМИ выражал проукраинскую позицию и заявлял, что не будет сотрудничать с оккупантами.

7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.

Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В Facebook Бандуры до сих пор флаг Украины на обложке, последняя публикация – от 1 июня.