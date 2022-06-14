Боевики, коллаборанты, преступники. Полиция собрала в одной базе информацию о 2 млн членов незаконных формирований

Клименко: В этой базе – все преступники, которые есть в наших базах данных Фото: МВС України / Facebook

Клименко на вопрос о диверсионно-разведывательных группах оккупантов в Киеве сказал, что полиция помогала спецслужбам бороться с ДРГ с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

"Для этого у нас создана база "Блок-пост", куда было вынесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований как аннексированного Крыма, так и так называемых "ЛНР" и "ДНР". В этой базе – все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованы, коллаборанты и так далее. Мы эту базу постоянно обновляем, она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тыс. человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн человек. То есть всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", – рассказал глава Нацполиции.

Правоохранители во время проверок с использованием этой базы обнаружили и передали соответствующим органам более 230 человек, установили более 1,5 тыс. подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности, сказал Клименко. Также таким образом полиция нашла почти 500 разыскиваемых автомобилей.

Кроме того, международные партнеры передали Украине программу установления личности по лицу, сообщил он.

"С 75% вероятности можно установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база", – добавил Клименко.

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