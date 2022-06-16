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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные перевозят семьи в Херсон и селятся там в квартирах украинцев – Маляр

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Маляр: Так называемые российские переселенцы самовольно заселяют оставленные дома и квартиры украинских граждан, которые выехали, спасая свою жизнь
Маляр: Так называемые российские переселенцы самовольно заселяют оставленные дома и квартиры украинских граждан, которые выехали, спасая свою жизнь
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российские оккупанты перевозят свои семьи во временно оккупированные населенные пункты Украины, в частности в Херсон.

Об этом замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 16 июня в ходе брифинга в медиацентре "Украина", трансляцию вел "Укринформ"

Она рассказала, что Россия пытается наращивать меры, направленные на долгосрочное удерживание временно оккупированных территорий Украины.

"Со стороны России активизировался ввоз семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о городе Херсон. Новоприбывшие, так называемые российские переселенцы, самовольно заселяют оставленные дома и квартиры украинских граждан, которые выехали, спасая свою жизнь, с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля", – рассказала Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.

Оккупанты, по ее словам, также усиливают меры по принудительной паспортизации украинцев на временно занятых территориях. 

"Не исключается, что указанные мероприятия проводятся с целью искусственного увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддержать планы Кремля по аннексии временно оккупированных территорий в случае проведения так называемого референдума", – добавила Маляр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

14 июня советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, захват, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, квартира, российские военные, российские оккупанты
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