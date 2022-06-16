Российские военные перевозят семьи в Херсон и селятся там в квартирах украинцев – Маляр

Маляр: Так называемые российские переселенцы самовольно заселяют оставленные дома и квартиры украинских граждан, которые выехали, спасая свою жизнь Фото: Ганна Маляр / Facebook

Об этом замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 16 июня в ходе брифинга в медиацентре "Украина", трансляцию вел "Укринформ".

Она рассказала, что Россия пытается наращивать меры, направленные на долгосрочное удерживание временно оккупированных территорий Украины.

"Со стороны России активизировался ввоз семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о городе Херсон. Новоприбывшие, так называемые российские переселенцы, самовольно заселяют оставленные дома и квартиры украинских граждан, которые выехали, спасая свою жизнь, с началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля", – рассказала Маляр, ссылаясь на данные украинской разведки.

Оккупанты, по ее словам, также усиливают меры по принудительной паспортизации украинцев на временно занятых территориях.

"Не исключается, что указанные мероприятия проводятся с целью искусственного увеличения доли местного населения, которое будет обязано гарантированно поддержать планы Кремля по аннексии временно оккупированных территорий в случае проведения так называемого референдума", – добавила Маляр.

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