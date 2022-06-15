ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили группировку войск в Украине, военных привлекают путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов – Генштаб ВСУ

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 32 750 военных, отметили в Генштабе ВСУ (фото иллюстративное)
Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 32 750 военных, отметили в Генштабе ВСУ (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Группировка российских оккупационных войск в Украине увеличена на одну батальонную тактическую группу (БТГр).

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну БТГр из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", – говорится в сообщении.

Кроме того, на бахмутском направлении оккупанты нарастили группировку БТГр из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска Харьковской области.

Также в районы Камышевахи и Попасной Луганской области, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления, – говорится в сообщении. – В Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медработников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов".

По данным Генштаба, противник продолжает использовать предприятия для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники на временно захваченных территориях Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340574984922253

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Участок фронта в районе Северодонецка Луганской области президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.

По данным Генштаба на 15 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 32 750 военных.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Белгород, Вооруженные силы Украины, вооружение, Харьковская область, раненые, Попасная, вторжение, ремонт, Купянск, ВСУ, батальоны, война России против Украины, Бахмут, выплаты, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу
"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (149638)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (129999)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (71245)
4
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (67952)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53630)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (47269)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (44211)
8
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (34971)
 
 
 
 