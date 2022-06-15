Оккупанты усилили группировку войск в Украине, военных привлекают путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов – Генштаб ВСУ

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну БТГр из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", – говорится в сообщении.
Кроме того, на бахмутском направлении оккупанты нарастили группировку БТГр из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска Харьковской области.
Также в районы Камышевахи и Попасной Луганской области, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили в Генштабе ВСУ.
"Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления, – говорится в сообщении. – В Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медработников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов".
По данным Генштаба, противник продолжает использовать предприятия для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники на временно захваченных территориях Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
Участок фронта в районе Северодонецка Луганской области президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.
По данным Генштаба на 15 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 32 750 военных.