Оккупанты усилили группировку войск в Украине, военных привлекают путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов – Генштаб ВСУ

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли около 32 750 военных, отметили в Генштабе ВСУ (фото иллюстративное) Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну БТГр из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа", – говорится в сообщении.

Кроме того, на бахмутском направлении оккупанты нарастили группировку БТГр из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска Харьковской области.

Также в районы Камышевахи и Попасной Луганской области, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления, – говорится в сообщении. – В Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медработников из других регионов РФ для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях российских оккупантов".

По данным Генштаба, противник продолжает использовать предприятия для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники на временно захваченных территориях Херсонской области.

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