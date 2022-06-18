Российские СМИ подтвердили ранение коллаборанта Соболева в Херсоне в результате взрыва

По данным российских госагентств, Соболев в больнице с ранениями Фото: mvs.gov.ua

Пропагандистские агентства называют Соболева "начальником УСИН по Херсонской области". По их информации, он сейчас в больнице, "его жизни ничего не угрожает".

По версии источника "РИА Новости", на Соболева совершили покушение "украинские террористы".

В начале мая Херсонская областная прокуратура уведомила Соболева о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Его также несколько раз вызывали на допросы. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса генпрокурора.

По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам по меньшей мере с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везли сахар, муку и сигареты российского производства, и затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку для дальнейшей их реализации в Херсоне и области.

Также Соболев содействует оккупантам в ремонте военной техники на территории колонии силами осужденных, обеспечивает россиянам медицинское обслуживание и лечение, отмечали в прокуратуре.

Кроме того, по данным прокуратуры, Соболев помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.

"Общаясь в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб РФ с идентификатором Andru FCB, Соболев дал собеседнику контактный номер телефона должностного лица управления Государственной казначейской службы в городе Херсоне Игоря Шепелева, обещая наладить сотрудничество между ним и оккупационными войсками", – говорилось в документе.

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