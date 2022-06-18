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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские СМИ подтвердили ранение коллаборанта Соболева в Херсоне в результате взрыва

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По данным российских госагентств, Соболев в больнице с ранениями
По данным российских госагентств, Соболев в больнице с ранениями
Фото: mvs.gov.ua

В Херсоне в результате подрыва автомобиля 18 июня был ранен начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, которого в Украине подозревают в госизмене. Об этом сообщили ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Пропагандистские агентства называют Соболева "начальником УСИН по Херсонской области". По их информации, он сейчас в больнице, "его жизни ничего не угрожает".

По версии источника "РИА Новости", на Соболева совершили покушение "украинские террористы".

В начале мая Херсонская областная прокуратура уведомила Соболева о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Его также несколько раз вызывали на допросы. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса генпрокурора.

По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам по меньшей мере с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везли сахар, муку и сигареты российского производства, и затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку для дальнейшей их реализации в Херсоне и области.

Также Соболев содействует оккупантам в ремонте военной техники на территории колонии силами осужденных, обеспечивает россиянам медицинское обслуживание и лечение, отмечали в прокуратуре.

Кроме того, по данным прокуратуры, Соболев помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.

"Общаясь в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб РФ с идентификатором Andru FCB, Соболев дал собеседнику контактный номер телефона должностного лица управления Государственной казначейской службы в городе Херсоне Игоря Шепелева, обещая наладить сотрудничество между ним и оккупационными войсками", – говорилось в документе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, взрыв, прокуратура, тюрьма, оккупация, Херсонская область, покушение, госизмена, война России против Украины, ранение, Офис генпрокурора, сотрудничество, колония, коллаборационизм
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