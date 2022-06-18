Российские СМИ подтвердили ранение коллаборанта Соболева в Херсоне в результате взрыва

Пропагандистские агентства называют Соболева "начальником УСИН по Херсонской области". По их информации, он сейчас в больнице, "его жизни ничего не угрожает".
По версии источника "РИА Новости", на Соболева совершили покушение "украинские террористы".
В начале мая Херсонская областная прокуратура уведомила Соболева о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Его также несколько раз вызывали на допросы. Соответствующие документы опубликованы на сайте Офиса генпрокурора.
По материалам следствия, Соболев стал оказывать содействие российским оккупантам по меньшей мере с 23 марта. В частности, начальник колонии пропускал на территорию колонии грузовики, которые везли сахар, муку и сигареты российского производства, и затем давал осужденным указания срывать с товаров маркировку для дальнейшей их реализации в Херсоне и области.
Также Соболев содействует оккупантам в ремонте военной техники на территории колонии силами осужденных, обеспечивает россиянам медицинское обслуживание и лечение, отмечали в прокуратуре.
Кроме того, по данным прокуратуры, Соболев помогал оккупантам в налаживании связей с другими должностными лицами Херсонской области.
"Общаясь в мессенджере Telegram с сотрудником спецслужб РФ с идентификатором Andru FCB, Соболев дал собеседнику контактный номер телефона должностного лица управления Государственной казначейской службы в городе Херсоне Игоря Шепелева, обещая наладить сотрудничество между ним и оккупационными войсками", – говорилось в документе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.