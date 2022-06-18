Бывший генерал СБУ Наумов, которого задержали в Сербии, мог передавать России секретные данные о ЧАЭС – ГБР

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорится в ответе ГБР.

"Схемы" отмечают, что до работы в СБУ Наумов возглавлял госпредприятие "Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

"В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны-агрессора", – заявили журналистам в Госбюро расследований.