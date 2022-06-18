Бывший генерал СБУ Наумов, которого задержали в Сербии, мог передавать России секретные данные о ЧАЭС – ГБР

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорится в ответе ГБР.
"Схемы" отмечают, что до работы в СБУ Наумов возглавлял госпредприятие "Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".
"В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны-агрессора", – заявили журналистам в Госбюро расследований.
Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен.
Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Нескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске.
По информации "Радіо Свобода", в ночь на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск, Наумов выехал из Украины. После этого Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина".
7 июня Наумова и гражданина Германии Александра Акста (в Украине он является фигурантом санкционного списка контрабандистов) задержали в Сербии, на границе с Северной Македонией, по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс., около $125 тыс. и драгоценные камни. Наумова и Акста арестовали.