В Сербии с крупной суммой задержали бывшего генерала СБУ Наумова, который уехал из Украины за несколько часов до нападения РФ – СМИ

Наумов, по информации "Радіо Свобода", выехал из Украины в ночь на 24 февраля, за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск. Свою семью, как выяснила "Украинская правда", он вывез из страны за несколько недель до этого.
Наумов и гражданин Германии Александр Акст на автомобиле BMW направлялись в Северную Македонию.
Их задержали в пограничном пункте "Прешево" по подозрению в отмывании средств: в их автомобиле обнаружили незадекларированные около €600 тыс. евро, около $125 тыс. и драгоценные камни.
О задержании Наумова также сообщило издание "Обозреватель". По его данным, задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе города Ниш. Издание выяснило, что пока Сербия официально не информировала украинские власти о задержании гражданина Украины, а Наумов за консульской поддержкой в посольство Украины не обращался. По информации "Обозревателя", Наумову и Аксту инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству им грозит от 1 до 12 лет заключения (срок зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов).
Таможенная служба Сербии сообщила, что этот случай произошел 7 июня (в сообщении нет фамилий задержанных, упоминается только, что они иностранцы, но фабула дела совпадает). Сербские таможенники рассказали, что двое иностранцев, которые передвигались на автомобиле BMW на немецких номерах, во время таможенного контроля сообщили, что ничего ценного с собой не везут. Но после осмотра машины таможенники обнаружили более €600 тыс., около $125 тыс., два небольших изумруда стоимостью около €6,5 тыс.
"Они были спрятаны почти в каждой части салона автомобиля: аптечке, левой и правой двери, светоотражающем жилете, личных сумках, сумке из супермаркета, парфюмерной коробке, пластиковых корзинах с детскими игрушками и даже в коробке детских мелков", – сообщила пресс-служба ведомства.
Деньги, драгоценные камни, а также автомобиль, стоимость которого оценивается в €110 тыс., были арестованы.
Издание Danas сообщило, что на сегодняшний день это крупнейшая партия денег и драгоценностей, которую когда-либо пытались вывезти из Сербии.
Наумов начал работу в СБУ в 2019 году, вскоре после того, как ведомство возглавил Иван Баканов. Должность начальника управления внутренней безопасности он занимал до июля 2021 года, когда был уволен.
Наумов был фигурантом дела о покушении, которое на него, по данным следователей, готовил бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный. Об этом деле стало известно в январе 2021 года. По подозрению в подготовке убийства был задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" Юрий Расюк, он пошел на сделку со следствием и получил условный срок. Нескоромный, как сказано в материалах дела, действовал "из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей", он находится в розыске.
По данным "Радіо Свобода", после того, как Наумов уехал за границу, Государственное бюро расследований начало уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена). В рамках расследования в его квартирах к марте провели обыски.
1 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал Наумова "антигероем" и сообщил, что лишил его звания генерала. По словам главы государства, Наумов нарушил военную присягу на верность украинскому народу и ему "что-то помешало определиться, где его Родина".
Акст, с которым был задержан Наумов, является фигурантом санкционного списка контрабандистов, составленного Советом национальной безопасности и обороны Украины. По данным "Цензор.НЕТ", президент несколько месяцев не подписывал указ о введении санкций против Акста, издание объясняло это тесными контактами Акса с руководством СБУ.