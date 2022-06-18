В оккупированном Херсоне прозвучал взрыв, возможно, пострадал коллаборант

Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина. В соседних домах вылетели окна, сломались деревья на улице.
Информацию о пострадавших выясняют.
Позднее стало известно, что взорвалась не сама машина – по ней сработало прикрепленное на дерево взрывное устройство. Кто был в машине, неизвестно, но, по информации "Моста", водитель остался в живых.
Бизнесмен Евгений Шевченко, бывший внештатный агент НАБУ, написал в Facebook, что погиб начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также заявил, что в результате взрыва пострадал Соболев, но, по его информации, тот не погиб, а "лишился обеих ног, не сможет теперь никуда убежать".
Общественное также написало, что за рулем автомобиля был начальник колонии №90, сотрудничающий с оккупационными "властями". По информации Общественного, он остался жив. Кроме того, по словам свидетелей, взрывом зацепило проезжавшего мимо велосипедиста.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 июня в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе рядом со зданием оккупационной "администрации" Херсона, была ранена официантка.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
14 июня советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.