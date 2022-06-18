В оккупированном Херсоне прозвучал взрыв, возможно, пострадал коллаборант

Подтвержденной информации о пострадавших в результате взрыва пока нет Фото: most.ks.ua

Взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина. В соседних домах вылетели окна, сломались деревья на улице.

Информацию о пострадавших выясняют.

Позднее стало известно, что взорвалась не сама машина – по ней сработало прикрепленное на дерево взрывное устройство. Кто был в машине, неизвестно, но, по информации "Моста", водитель остался в живых.

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Бизнесмен Евгений Шевченко, бывший внештатный агент НАБУ, написал в Facebook, что погиб начальник исправительной колонии №90 Евгений Соболев, перешедший на сторону оккупантов.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также заявил, что в результате взрыва пострадал Соболев, но, по его информации, тот не погиб, а "лишился обеих ног, не сможет теперь никуда убежать".

Общественное также написало, что за рулем автомобиля был начальник колонии №90, сотрудничающий с оккупационными "властями". По информации Общественного, он остался жив. Кроме того, по словам свидетелей, взрывом зацепило проезжавшего мимо велосипедиста.

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7 июня в оккупированном Херсоне произошел взрыв в кафе рядом со зданием оккупационной "администрации" Херсона, была ранена официантка.