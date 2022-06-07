В Херсоне произошел взрыв в ресторане, ранена официантка – полиция

По его данным, взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" примерно в 12.40 (пропагандисты опубликовали видео с места происшествия в течение получаса после взрыва).
Пресс-секретарь управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Скуба сообщила, что известно о ранении работницы заведения.
"Полиция Херсонской области открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Сейчас известно, что ранена официантка заведения. Остальные пострадавшие и обстоятельства происшествия выясняются", – сказала она.
В центре медпомощи Общественному не смогли назвать точное число пострадавших, но подчеркнули – жертв нет.
Ресторан расположен рядом со зданием оккупационной "администрации" Херсона, пишет издание "Український південь" и обращает внимание на "случайное" быстрое появление съемочной группы "РИА Новости" на месте происшествия.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.