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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне произошел взрыв в ресторане, ранена официантка – полиция

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Кафе расположено рядом с оккупационной "администрацией" Херсона
Кафе расположено рядом с оккупационной "администрацией" Херсона
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Днем 7 июня в одном из ресторанов временно оккупированного Херсона произошел взрыв. Первыми об этом сообщили пропагандисты "РИА Новости", позже информацию о происшествии подтвердил Общественному глава Херсонской областной государственной (военной) администрации Геннадий Лагута.

По его данным, взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" примерно в 12.40 (пропагандисты опубликовали видео с места происшествия в течение получаса после взрыва). 

Пресс-секретарь управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Скуба сообщила, что известно о ранении работницы заведения.

"Полиция Херсонской области открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Сейчас известно, что ранена официантка заведения. Остальные пострадавшие и обстоятельства происшествия выясняются", – сказала она. 

В центре медпомощи Общественному не смогли назвать точное число пострадавших, но подчеркнули – жертв нет.

Ресторан расположен рядом со зданием оккупационной "администрации" Херсона, пишет издание "Український південь" и обращает внимание на "случайное" быстрое появление съемочной группы "РИА Новости" на месте происшествия.

 

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, взрыв, Херсонская область, хулиганство, ресторан, ранение, РИА Новости, российские оккупанты
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