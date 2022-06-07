В Херсоне произошел взрыв в ресторане, ранена официантка – полиция

Кафе расположено рядом с оккупационной "администрацией" Херсона Скриншот: РИА Новости / Telegram

По его данным, взрыв произошел в ресторане "Ностальжи" примерно в 12.40 (пропагандисты опубликовали видео с места происшествия в течение получаса после взрыва).

Пресс-секретарь управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Скуба сообщила, что известно о ранении работницы заведения.

"Полиция Херсонской области открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Сейчас известно, что ранена официантка заведения. Остальные пострадавшие и обстоятельства происшествия выясняются", – сказала она.

В центре медпомощи Общественному не смогли назвать точное число пострадавших, но подчеркнули – жертв нет.

Ресторан расположен рядом со зданием оккупационной "администрации" Херсона, пишет издание "Український південь" и обращает внимание на "случайное" быстрое появление съемочной группы "РИА Новости" на месте происшествия.