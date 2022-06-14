Суд запретил партии херсонских коллаборантов – Блок Владимира Сальдо и "Держава"

Этот же львовский суд сегодня запретил деятельность партии "Держава", в руководство которой входил так называемый замглавы Херсонской ОВА Кирилл Стремоусов.

Отмечается, что суд в обоих случаях удовлетворил иски Министерства юстиции Украины. Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Сами решения могут быть оспорены в Верховном Суде.

По данным движения "Чесно", партия "Держава" была зарегистрирована в 1999 году. В 2020-м ее возглавил блогер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи российским боевикам и содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитрий Василец. Коллаборант Кирилл Стремоусов входил в совет развития партии, отмечают в "Чесно".

Блок Владимира Сальдо был создан в 2019 году с прицелом на выборы мэра Херсона. Кроме Сальдо, в партии есть еще три предателя из так называемого Комитета спасения за мир и порядок. Это, отмечают в "Чесно", действующий депутат горсовета Игорь Семенчев, депутат райсовета Сергей Черевко и кандидат в депутаты райсовета Дмитрий Савлученко.