Суд запретил партии херсонских коллаборантов – Блок Владимира Сальдо и "Держава"

Этот же львовский суд сегодня запретил деятельность партии "Держава", в руководство которой входил так называемый замглавы Херсонской ОВА Кирилл Стремоусов.
Отмечается, что суд в обоих случаях удовлетворил иски Министерства юстиции Украины. Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Сами решения могут быть оспорены в Верховном Суде.
По данным движения "Чесно", партия "Держава" была зарегистрирована в 1999 году. В 2020-м ее возглавил блогер и пропагандист, ранее арестованный по обвинениям в помощи российским боевикам и содействии сепаратистскому телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитрий Василец. Коллаборант Кирилл Стремоусов входил в совет развития партии, отмечают в "Чесно".
Блок Владимира Сальдо был создан в 2019 году с прицелом на выборы мэра Херсона. Кроме Сальдо, в партии есть еще три предателя из так называемого Комитета спасения за мир и порядок. Это, отмечают в "Чесно", действующий депутат горсовета Игорь Семенчев, депутат райсовета Сергей Черевко и кандидат в депутаты райсовета Дмитрий Савлученко.
С марта 2022-го деятельность Блока Владимира Сальдо и "Державы" в Украине была прекращена по решению СНБО – политические силы признаны пророссийскими.
Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год, потом стал нардепом от Партии регионов. В 2020-м он проиграл выборы мэра нардепу от группы “За майбутнє!” Игорю Колыхаеву, после чего возглавил фракцию "Блок Владимира Сальдо” в Херсонском горсовете.
В марте 2022 года Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый Комитет спасения за мир и порядок. О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене.
3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.
7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ, писала "Украинская правда".