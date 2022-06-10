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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Херсона об оккупации: Происходит внутреннее выгорание людей, мне задают одни и те же вопросы: "Что будет дальше? Что будет завтра?"

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова
Фото: ЕРА

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в опубликованном 9 июня интервью российскому изданию "Настоящее время" заявил, что из-за жизни в условиях российской оккупации у граждан существенно ухудшилось психологическое состояние.

"Я не могу сказать, чем [оккупанты] управляют в администрации. Я знаю, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Мы работаем непосредственно с руководителями коммунальных предприятий, которые остались в городе Херсоне, занимаемся критической инфраструктурой: "Горводоканал", "Горсвет", "Теплоэнерго". Мы полностью подготавливаем город, насколько это возможно, к новому отопительному сезону. Потому что если мы этого сейчас не будем делать, то будут большие проблемы. Многие задают вопросы: "Как это вам удается?" Но я хочу сказать, что ты объезжаешь руководителей коммунальных предприятий, ты смотришь каждому руководителю в глаза, смотришь на коллектив, духовно их поднимаешь. Когда люди живут в ожидании процессов и происходит внутреннее выгорание людей, люди задают одни и те же вопросы: "Что будет дальше? Что будет завтра? Что будет послезавтра?" – подчеркнул Колыхаев.

По его словам, оккупанты намерены сменить руководителей коммунальных предприятий города.

"Действительно, это очень сложно. Сейчас очень непростая ситуация, потому что остатки товароматериальных ценностей стремятся к нулю… Мы держимся. И я благодарен, что горожане нас поддерживают и все-таки помогают в оплате коммунальных услуг, которые необходимы для таких важных коммунальных предприятий, как "Горводоканал", "Теплоэнерго". Это действительно очень важные для города коммунальные предприятия", – резюмировал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, война России против Украины, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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