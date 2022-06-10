Мэр Херсона об оккупации: Происходит внутреннее выгорание людей, мне задают одни и те же вопросы: "Что будет дальше? Что будет завтра?"

"Я не могу сказать, чем [оккупанты] управляют в администрации. Я знаю, чем мы занимаемся на сегодняшний день. Мы работаем непосредственно с руководителями коммунальных предприятий, которые остались в городе Херсоне, занимаемся критической инфраструктурой: "Горводоканал", "Горсвет", "Теплоэнерго". Мы полностью подготавливаем город, насколько это возможно, к новому отопительному сезону. Потому что если мы этого сейчас не будем делать, то будут большие проблемы. Многие задают вопросы: "Как это вам удается?" Но я хочу сказать, что ты объезжаешь руководителей коммунальных предприятий, ты смотришь каждому руководителю в глаза, смотришь на коллектив, духовно их поднимаешь. Когда люди живут в ожидании процессов и происходит внутреннее выгорание людей, люди задают одни и те же вопросы: "Что будет дальше? Что будет завтра? Что будет послезавтра?" – подчеркнул Колыхаев.

По его словам, оккупанты намерены сменить руководителей коммунальных предприятий города.

"Действительно, это очень сложно. Сейчас очень непростая ситуация, потому что остатки товароматериальных ценностей стремятся к нулю… Мы держимся. И я благодарен, что горожане нас поддерживают и все-таки помогают в оплате коммунальных услуг, которые необходимы для таких важных коммунальных предприятий, как "Горводоканал", "Теплоэнерго". Это действительно очень важные для города коммунальные предприятия", – резюмировал мэр.

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