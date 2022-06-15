Российские оккупанты пытали и убили двух херсонских теробороновцев, которые до последнего боролись с захватчиками

Лапчук с семьей жил недалеко от Чернобаевки. Мужчина работал в Государственном агентстве резерва Украины. В момент начала войны он был на работе в Киеве, но после звонка жены Алены, что Чернобаевку бомбят, все бросил и приехал к ней.

25 февраля Лапчук поехал на Антоновский мост, за который шли тяжелые бои в ночь с 24-го на 25 февраля. Жене он затем рассказывал, что мост был буквально усеян телами погибших украинских военных.

"Виталий взял покрывало из машины и прикрыл тело погибшего нашего танкиста, совсем мальчика. Он видел расстрелянные гражданские машины. В одной за рулем сидел мужчина, рядом женщина, а на заднем сиденье дети – все были убиты. Он говорил, что мост никто не защищает: "Почему его не взорвали, ведь достаточно было взорвать один пролет, и враг не смог бы пройти". Он звонил губернатору [Геннадию] Лагуте, но тот не взял трубку, связался с его помощником, говорил, что надо взорвать мост", – рассказывает Алена.



Алена Лапчук с супругом Виталием. Фото: obozrevatel.com



Затем Лапчук отправился в областную администрацию, но в здании, кроме сторожа, никого не было, все уехали еще накануне. Не было на месте и полиции с сотрудниками прокуратуры.

Тогда Лапчук отправился в военкомат, где и познакомился с Мироновым. Оба в прошлом были военными, но ушли в отставку несколько лет назад.



Денис Миронов. Фото: obozrevatel.com



В военкомате им сказали, что могут выдать оружие, но нужно ехать в Кропивницкий. На следующий день Миронов позвонил Лапчуку и сообщил, что нашел ТрО в Херсоне. ТрО расположилось в одном из интернатов. Одно из подразделений возглавил Лапчук, а Миронов стал его заместителем. Они учили молодых солдат, как обращаться с оружием, тренировались, готовили "коктейли Молотова".

1 марта теробороновцы столкнулись с российскими военными в Сиреневом парке. Как говорит Алена, ее супруг ругался с главой батальона ТрО Дмитрием Кузьменко, который впоследствии отправил своих подчиненных оборонять парк.

"Муж сильно ругался с Кузьменко, говорил, что он отправляет людей на верную смерть. Россияне идут с техникой, а у наших только "коктейли Молотова" и автоматы", – вспоминает Алена.

В итоге батальон за короткое время расстреляли. Как говорит Алена, оставшиеся бойцы ТрО бежали, по дороге бросая автоматы. После этого ее супруг с Мироновым решили собрать это оружие и сохранить, так как оно могло пригодиться, когда ВСУ будут освобождать Херсон.

Позже Лапчук взял машину и написал на ней "Хлеб". Вместе с Мироновым они закупали хлеб за свои деньги в пекарне и развозили по городу под видом гуманитарной помощи. В то же время они находили оружие и прятали его под хлебом в машине. Также они собирали информацию о технике и передвижении оккупантов. Лапчук по своим связям вышел на людей в ВСУ и передавал им эти данные.

Однако мужчин кто-то предал. Алена считает, что это был кто-то из своих, хорошо знакомых людей, поскольку на последнюю встречу 27 марта Лапчук с Мироновым отправились без опаски.

Как выяснилось позже, в Херсоне россияне задерживали теробороновцев по одной схеме – им назначали встречи с собратьями, друзьями, а затем похищали.

Жена Миронова в тот день не дождалась супруга домой. На второй день вечером получила от него смс, где он писал, что домой не может прийти, устал от борьбы и отказывается от нее. В тот момент оба мужчины уже были в плену.

Супруга Лапчука говорит, что предчувствовала что-то недоброе и стала звонить мужу. Сперва тот не брал трубку, а затем звонки стали сбрасывать. Вскоре к ее дому подъехала машина с буквой Z и в дом вошли люди – у одних были знаки "ДНР", у других вышито на форме "вежливые люди". По словам жены Виталия, это были сотрудники российского ФСБ.

С собой они привели и Лапчука – тот был весь избит и в крови. Оккупанты заставили его провести их в подвал, где мужчина прятал оружие, и начали снова его там бить. После этого Алене, ее старшему сыну и самому Виталию надели пакеты на головы и привезли в отделение полиции. Лапчука допрашивали, а его семью вскоре отпустили – вывезли среди ночи и оставили под мостом.

Тело Лапчука недавно нашли в воде на речном причале в Херсоне. Он был избит до неузнаваемости, связан, а к его ногам привязана гиря. Родные смогли узнать его только по большой родинке на руке. Близкие похоронили его в Херсоне.



Фото: obozrevatel.com



Пыткам подвергся и Миронов, его с другими задержанными также отвезли в захваченное здание областного управления полиции. Мужчине связали руки и ноги, надели мешок на голову и жестоко избивали, пытали током, душили. У него были сломаны ребра, одно из них проткнуло легкое.

Все это время семья ничего не знала о его судьбе. Только 8 апреля из плена вернулся Алексей, позвонивший жене и передавший часы Миронова в качестве доказательства. Тогда родные узнали, где он и что он жестоко избит и находится в плохом состоянии. 18 апреля Миронова и других пленных перевезли в Севастополь, где мужчина попал в больницу. Об этом родные узнали только 28 апреля от двух вернувшихся по обмену бывших пленных.

Спустя месяц, 24 мая, невестке Миронова позвонил по телефону следователь из Николаева и сказал, что тело Дениса передали по обмену. Как оказалось, он умер в севастопольской больнице еще 23 апреля.