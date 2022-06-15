Российские оккупанты пытали и убили двух херсонских теробороновцев, которые до последнего боролись с захватчиками

Лапчук с семьей жил недалеко от Чернобаевки. Мужчина работал в Государственном агентстве резерва Украины. В момент начала войны он был на работе в Киеве, но после звонка жены Алены, что Чернобаевку бомбят, все бросил и приехал к ней.
25 февраля Лапчук поехал на Антоновский мост, за который шли тяжелые бои в ночь с 24-го на 25 февраля. Жене он затем рассказывал, что мост был буквально усеян телами погибших украинских военных.
"Виталий взял покрывало из машины и прикрыл тело погибшего нашего танкиста, совсем мальчика. Он видел расстрелянные гражданские машины. В одной за рулем сидел мужчина, рядом женщина, а на заднем сиденье дети – все были убиты. Он говорил, что мост никто не защищает: "Почему его не взорвали, ведь достаточно было взорвать один пролет, и враг не смог бы пройти". Он звонил губернатору [Геннадию] Лагуте, но тот не взял трубку, связался с его помощником, говорил, что надо взорвать мост", – рассказывает Алена.
Затем Лапчук отправился в областную администрацию, но в здании, кроме сторожа, никого не было, все уехали еще накануне. Не было на месте и полиции с сотрудниками прокуратуры.
Тогда Лапчук отправился в военкомат, где и познакомился с Мироновым. Оба в прошлом были военными, но ушли в отставку несколько лет назад.
В военкомате им сказали, что могут выдать оружие, но нужно ехать в Кропивницкий. На следующий день Миронов позвонил Лапчуку и сообщил, что нашел ТрО в Херсоне. ТрО расположилось в одном из интернатов. Одно из подразделений возглавил Лапчук, а Миронов стал его заместителем. Они учили молодых солдат, как обращаться с оружием, тренировались, готовили "коктейли Молотова".
1 марта теробороновцы столкнулись с российскими военными в Сиреневом парке. Как говорит Алена, ее супруг ругался с главой батальона ТрО Дмитрием Кузьменко, который впоследствии отправил своих подчиненных оборонять парк.
"Муж сильно ругался с Кузьменко, говорил, что он отправляет людей на верную смерть. Россияне идут с техникой, а у наших только "коктейли Молотова" и автоматы", – вспоминает Алена.
В итоге батальон за короткое время расстреляли. Как говорит Алена, оставшиеся бойцы ТрО бежали, по дороге бросая автоматы. После этого ее супруг с Мироновым решили собрать это оружие и сохранить, так как оно могло пригодиться, когда ВСУ будут освобождать Херсон.
Позже Лапчук взял машину и написал на ней "Хлеб". Вместе с Мироновым они закупали хлеб за свои деньги в пекарне и развозили по городу под видом гуманитарной помощи. В то же время они находили оружие и прятали его под хлебом в машине. Также они собирали информацию о технике и передвижении оккупантов. Лапчук по своим связям вышел на людей в ВСУ и передавал им эти данные.
Однако мужчин кто-то предал. Алена считает, что это был кто-то из своих, хорошо знакомых людей, поскольку на последнюю встречу 27 марта Лапчук с Мироновым отправились без опаски.
Как выяснилось позже, в Херсоне россияне задерживали теробороновцев по одной схеме – им назначали встречи с собратьями, друзьями, а затем похищали.
Жена Миронова в тот день не дождалась супруга домой. На второй день вечером получила от него смс, где он писал, что домой не может прийти, устал от борьбы и отказывается от нее. В тот момент оба мужчины уже были в плену.
Супруга Лапчука говорит, что предчувствовала что-то недоброе и стала звонить мужу. Сперва тот не брал трубку, а затем звонки стали сбрасывать. Вскоре к ее дому подъехала машина с буквой Z и в дом вошли люди – у одних были знаки "ДНР", у других вышито на форме "вежливые люди". По словам жены Виталия, это были сотрудники российского ФСБ.
С собой они привели и Лапчука – тот был весь избит и в крови. Оккупанты заставили его провести их в подвал, где мужчина прятал оружие, и начали снова его там бить. После этого Алене, ее старшему сыну и самому Виталию надели пакеты на головы и привезли в отделение полиции. Лапчука допрашивали, а его семью вскоре отпустили – вывезли среди ночи и оставили под мостом.
Тело Лапчука недавно нашли в воде на речном причале в Херсоне. Он был избит до неузнаваемости, связан, а к его ногам привязана гиря. Родные смогли узнать его только по большой родинке на руке. Близкие похоронили его в Херсоне.
Пыткам подвергся и Миронов, его с другими задержанными также отвезли в захваченное здание областного управления полиции. Мужчине связали руки и ноги, надели мешок на голову и жестоко избивали, пытали током, душили. У него были сломаны ребра, одно из них проткнуло легкое.
Все это время семья ничего не знала о его судьбе. Только 8 апреля из плена вернулся Алексей, позвонивший жене и передавший часы Миронова в качестве доказательства. Тогда родные узнали, где он и что он жестоко избит и находится в плохом состоянии. 18 апреля Миронова и других пленных перевезли в Севастополь, где мужчина попал в больницу. Об этом родные узнали только 28 апреля от двух вернувшихся по обмену бывших пленных.
Спустя месяц, 24 мая, невестке Миронова позвонил по телефону следователь из Николаева и сказал, что тело Дениса передали по обмену. Как оказалось, он умер в севастопольской больнице еще 23 апреля.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил советник главы ОПУ.