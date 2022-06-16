Мэру временно оккупированного Волчанска объявили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

"По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону РФ, поддержал создание так называемой временной гражданской администрации Харьковской области и добровольно участвовал в ее деятельности. 3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган", – говорится в сообщении.
Чиновнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).
Имя подозреваемого в ведомстве не называют, но должность мэра Волчанска занимает Анатолий Степанец.
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