Мэру временно оккупированного Волчанска объявили о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Чиновнику объявили о подозрении в госизмене в условиях военного положения Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону РФ, поддержал создание так называемой временной гражданской администрации Харьковской области и добровольно участвовал в ее деятельности. 3 июня 2022 года в оккупированном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган", – говорится в сообщении.

Чиновнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения).

Имя подозреваемого в ведомстве не называют, но должность мэра Волчанска занимает Анатолий Степанец.

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