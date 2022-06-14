В Харьковской области 13 июня с оккупированных территорий вырвались более 1700 человек – поселковый голова

Люди самостоятельно добирались до поселка Печенеги, оттуда им помогли выехать чиновники и волонтеры Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram (архив)

По словам Гусарова, областная и районная военные администрации, органы местного самоуправления, волонтеры помогли людям, которые самостоятельно добрались до поселка Печенеги и пешком перешли через дамбу гидроузла.

"Людям, вырвавшимся из оккупационного ада на подконтрольную Украине территорию, оказана первая необходимая поддержка", – написал Гусаров.

По его словам, среди эвакуированных – жители Печенежской, Купянской, Великобурлукской, Волчанской и Изюмской общин. О предыдущей эвакуации такого масштаба в Харьковской области сообщали в конце мая. По словам главы ОВА Олега Синегубова, 30 мая с временно оккупированных территорий региона удалось эвакуировать более 1,5 тыс. человек.