В Харьковской области 13 июня с оккупированных территорий вырвались более 1700 человек – поселковый голова

По словам Гусарова, областная и районная военные администрации, органы местного самоуправления, волонтеры помогли людям, которые самостоятельно добрались до поселка Печенеги и пешком перешли через дамбу гидроузла.
"Людям, вырвавшимся из оккупационного ада на подконтрольную Украине территорию, оказана первая необходимая поддержка", – написал Гусаров.
По его словам, среди эвакуированных – жители Печенежской, Купянской, Великобурлукской, Волчанской и Изюмской общин.
О предыдущей эвакуации такого масштаба в Харьковской области сообщали в конце мая. По словам главы ОВА Олега Синегубова, 30 мая с временно оккупированных территорий региона удалось эвакуировать более 1,5 тыс. человек.
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.