В четырех селах рядом с Прилуками объявлена эвакуация из-за угрозы пожаров после ракетных ударов

Над Прилуками после ракетных ударов стоит большой столб дыма, сообщают в соцсетях Фото: ОК Північ / Telegram

По информации президента Владимира Зеленского на 12 июня, россияне выпустили по территории Украины 2606 ракет .

Telegram-канал "ТРУХА Украина" опубликовал видео дыма в небе после ударов.

По предварительной информации оперативного командования ВСУ "Север", потерь среди украинских военных в результате атаки нет. Данные уточняются.

Сегодня днем по Прилукам оккупанты нанесли ракетный удар, зафиксированы попадания трех ракет , сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Причина – из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", – сказал Болдырев.

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