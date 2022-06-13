В четырех селах рядом с Прилуками объявлена эвакуация из-за угрозы пожаров после ракетных ударов

"Причина – из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", – сказал Болдырев.
Сегодня днем по Прилукам оккупанты нанесли ракетный удар, зафиксированы попадания трех ракет, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По предварительной информации оперативного командования ВСУ "Север", потерь среди украинских военных в результате атаки нет. Данные уточняются.
Telegram-канал "ТРУХА Украина" опубликовал видео дыма в небе после ударов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации президента Владимира Зеленского на 12 июня, россияне выпустили по территории Украины 2606 ракет.