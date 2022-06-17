Бывшего сотрудника СБУ будут судить за переход на службу в ФСБ РФ

"В ходе досудебного расследования установлено, что оперуполномоченный отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым в нарушение военной присяги в 2014 году умышленно не выполнил распоряжение руководства СБУ по изменению дислокации с АР Крым на Киев для дальнейшего прохождения военной службы и исполнения своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

По данным следствия, военный сознательно решил перейти на сторону российских оккупантов.

"Он вступил на военную службу в ФСБ РФ с целью совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", – сообщили в ведомстве.

Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника СБУ по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) направлен в суд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)