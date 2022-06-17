Бывшего сотрудника СБУ будут судить за переход на службу в ФСБ РФ

"В ходе досудебного расследования установлено, что оперуполномоченный отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым в нарушение военной присяги в 2014 году умышленно не выполнил распоряжение руководства СБУ по изменению дислокации с АР Крым на Киев для дальнейшего прохождения военной службы и исполнения своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.
По данным следствия, военный сознательно решил перейти на сторону российских оккупантов.
"Он вступил на военную службу в ФСБ РФ с целью совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, а также обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины", – сообщили в ведомстве.
Обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника СБУ по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена) направлен в суд.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала украинский Крым и Севастополь в 2014 году. "Присоединение" полуострова к России не признает Украина и большинство стран мира.
За оккупацию Крыма Евросоюз, а также США, Канада, Великобритания и ряд других стран ввели против России санкции.