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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэру Святогорска сообщили о подозрении в совершении госизмены

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Бандура (на фото) оказался ярым сторонником "русской весны", отметил прокурор Донецкой области
Бандура (на фото) оказался ярым сторонником "русской весны", отметил прокурор Донецкой области
Фото: Володимир Бандура / Facebook

Руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно уведомил о подозрении мэра Святогорска Владимира Бандуры в госизмене. Об этом прокурор региона Павел Угровецкий сообщил 14 июня в Facebook.

"Подписал подозрение очередному изменнику. Это 31-летний святогорский городской голова – выдвиженец партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он оказался ярым сторонником "русской весны" и начал активно распространять через СМИ обращение, в котором выражает благодарность военнослужащим из России за то, что они захватили мирный город", – написал чиновник.

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Бандура не покинул свой пост – он предложил мэру "занять пост главы администрации города Святогорска".

"Награда за такое сотрудничество – 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отметил Угровецкий.

По его словам, досудебное расследование по делу Бандуры проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170043732141155&id=100074065880911

После начала полномасштабного вторжения РФ Бандура в Facebook и интервью местным СМИ выражал проукраинскую позицию и заявлял, что не будет сотрудничать с оккупантами. 

7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.

Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). 

В Facebook Бандуры до сих пор флаг Украины на обложке, последняя публикация – от 1 июня. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 июня говорилось, что россияне при поддержке артиллерии ведут наступательные действия в районе Святогорска.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день заявил, что Святогорск, как и еще ряд населенных пунктов в Донецкой области, якобы перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило "РИА Новости"

В отчете американского Института изучения войны 6 июня упоминались сообщения, что российские войска "зачищают" Святогорск. В организации трактовали это так, "что они, вероятно, ведут бои в черте города". 

В сводке Генштаба ВСУ 10 июня сообщалось, что "враг продолжает закрепляться в районе Святогорска".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, прокуратура, захват, террористы, Денис Пушилин, Святогорск, ДНР, расследование, госизмена, война России против Украины, подозрение, имущество, конфискация, сотрудничество, прокурор, российские оккупанты, коллаборационизм, Владимир Бандура
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