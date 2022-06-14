Мэру Святогорска сообщили о подозрении в совершении госизмены

"Подписал подозрение очередному изменнику. Это 31-летний святогорский городской голова – выдвиженец партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он оказался ярым сторонником "русской весны" и начал активно распространять через СМИ обращение, в котором выражает благодарность военнослужащим из России за то, что они захватили мирный город", – написал чиновник.

Главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что Бандура не покинул свой пост – он предложил мэру "занять пост главы администрации города Святогорска".

"Награда за такое сотрудничество – 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отметил Угровецкий.

По его словам, досудебное расследование по делу Бандуры проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

После начала полномасштабного вторжения РФ Бандура в Facebook и интервью местным СМИ выражал проукраинскую позицию и заявлял, что не будет сотрудничать с оккупантами.

7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.

Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В Facebook Бандуры до сих пор флаг Украины на обложке, последняя публикация – от 1 июня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)