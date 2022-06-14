В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов – ГБР

"Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене правоохранителям, решившим "служить" российско-оккупационным войскам. Как установило следствие, один из мужчин в награду за свое сотрудничество с РФ возглавил созданную врагом в Мелитопольском районе так называемую народную милицию", – говорится в сообщении.
По информации бюро, этот человек организовал незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослуживцев.
"За измену и переход на сторону оккупантов сотрудники бюро сообщили о подозрении и двум правоохранителям из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях", – добавили в пресс-службе.
Правоохранителей подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.