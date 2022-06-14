В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов – ГБР

"Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене правоохранителям, решившим "служить" российско-оккупационным войскам. Как установило следствие, один из мужчин в награду за свое сотрудничество с РФ возглавил созданную врагом в Мелитопольском районе так называемую народную милицию", – говорится в сообщении.

По информации бюро, этот человек организовал незаконную деятельность и склонил к сотрудничеству с врагом других бывших сослуживцев.

"За измену и переход на сторону оккупантов сотрудники бюро сообщили о подозрении и двум правоохранителям из Бердянска. Они также по собственному желанию пошли на службу в карательные органы на временно оккупированных территориях", – добавили в пресс-службе.

Правоохранителей подозревают в госизмене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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