Глава Херсонского облсовета призвал жителей выехать из области, чтобы ВСУ было легче освободить ее

Он подчеркнул, что ВСУ нужен "плацдарм для деятельности".
"Все видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?", – сказал Самойленко.
Он призвал "всех, кто имеет такую возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время глава облсовета признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона – через временно оккупированный Крым.
"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения. Для меня главное – сохранить максимальное число херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ", – сказал Самойленко.
Он также заявил, что "Россия навсегда" может быть на Херсонщине только в виде закопанных солдат", и выразил веру в то, что украинские военные в ближайшее время освободят Херсонскую область.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.
Украинские чиновники неоднократно отмечали, что российские оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий Херсонской области, и выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию очень сложно или невозможно.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
14 июня советник главы Херсонской обладминистрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.