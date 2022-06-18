Глава Херсонского облсовета призвал жителей выехать из области, чтобы ВСУ было легче освободить ее

"Россия навсегда" в Херсонской области может быть "только в виде закопанных солдат", отметили в Херсонском облсовете Фото: EPA

Он подчеркнул, что ВСУ нужен "плацдарм для деятельности".

"Все видели, какой была агония оккупантов перед выходом из Бучи и Ирпеня, или как россияне "освобождали" Мариуполь, полностью разрушив 400-тысячный город. Для Херсона такой вариант освобождения неприемлем. И это понимают президент, главнокомандующий ВСУ и министр обороны – если снести город, то зачем его освобождать?", – сказал Самойленко.

Он призвал "всех, кто имеет такую возможность", покинуть оккупированную территорию. В то же время глава облсовета признал, что единственный способ для организованного выезда из Херсона – через временно оккупированный Крым.

"Что касается выезда через Крым, то я считаю: если человек спасает свою жизнь и свою семью, то пусть едет. По моему убеждению, с моральной точки зрения мы не имеем права их осуждать. Как я не осуждаю ни одного человека, который остается и ждет освобождения. Для меня главное – сохранить максимальное число херсонцев. И второе – облегчить работу ВСУ", – сказал Самойленко.

Он также заявил, что "Россия навсегда" может быть на Херсонщине только в виде закопанных солдат", и выразил веру в то, что украинские военные в ближайшее время освободят Херсонскую область.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Украинские чиновники неоднократно отмечали, что российские оккупанты блокируют выезд с оккупированных территорий Херсонской области, и выехать оттуда на подконтрольную Украине территорию очень сложно или невозможно.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.