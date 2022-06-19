Россия усиливает ПВО на захваченной территории Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 19 июня.

Также оккупанты наращивают систему ПВО на временно захваченной территории Херсонской области, сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 116-й день полномасштабного вторжения. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 2 июня, под контролем России находится 20% Украины.

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на юге в конце мая. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Часть региона украинские военные уже освободили. Как говорил 14 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, на одном из направлений украинские военные подошли на 20 км к Херсону.