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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия усиливает ПВО на захваченной территории Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Россия усиливает системы ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ
Россия усиливает системы ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Минобороны России / Facebook (фото иллюстративное)

Россия наращивает системы противовоздушной обороны в Брянской области и занимается инженерным оборудованием позиций своей армии в Курской области, граничащих с Украиной.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 19 июня. 

Также оккупанты наращивают систему ПВО на временно захваченной территории Херсонской области, сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/343612411285177

Контекст:

Сегодня – 116-й день полномасштабного вторжения. По информации президента Украины Владимира Зеленского на 2 июня, под контролем России находится 20% Украины.

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на юге в конце мая. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области. Часть региона украинские военные уже освободили. Как говорил 14 июня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, на одном из направлений украинские военные подошли на 20 км к Херсону

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, Херсонская область, ПВО, Курск, Брянская область, Курская область
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