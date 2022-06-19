В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты оккупантов – обладминистрация

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", – написал он.
Силы ПВО в Одесской области неоднократно сбивали российские ракеты. Так, в ночь на 18 июня также были уничтожены две летевшие из Крыма российские ракеты. Их тип не указывался.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ракеты "Оникс" – противокорабельные крылатые ракеты. Одесскую область оккупанты обстреливают из Крыма с мая.
Использование противокорабельных ракет "Оникс" для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.