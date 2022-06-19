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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты оккупантов – обладминистрация

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Российские ракеты ПВО Украины сбивает две ночи подряд
Российские ракеты ПВО Украины сбивает две ночи подряд
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook (архив)

В Одесской области сбили две противокорабельные ракеты российских оккупантов. Об этом 19 июня сообщил в Telegram спикер областной военной администрации Сергей Братчук.

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", – написал он.

Силы ПВО в Одесской области неоднократно сбивали российские ракеты. Так, в ночь на 18 июня также были уничтожены две летевшие из Крыма российские ракеты. Их тип не указывался.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ракеты "Оникс" – противокорабельные крылатые ракеты. Одесскую область оккупанты обстреливают из Крыма с мая.

Использование противокорабельных ракет "Оникс" для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Теги: Россия, Крым, война, оккупация, ПВО, Одесская область, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, спикер, российские оккупанты
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