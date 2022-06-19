В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты оккупантов – обладминистрация

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", – написал он.

Силы ПВО в Одесской области неоднократно сбивали российские ракеты. Так, в ночь на 18 июня также были уничтожены две летевшие из Крыма российские ракеты. Их тип не указывался.

Война России против Украины. Главное (обновляется)