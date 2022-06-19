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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области силы ПВО сбили вражеский объект – глава обладминистрации

ПВО сработала в Вышгородском районе, отметил Кулеба
ПВО сработала в Вышгородском районе, отметил Кулеба
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook (архив)

Силы противовоздушной обороны Украины сбили в Киевской области летающий объект, запущенный российскими оккупантами. Об этом 19 июня сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что на месте инцидента работают полиция и другие службы, и информация уточняется.

Перед этим Telegrаm-канал "ТРУХА-Украина" опубликовал видео с характерным для работы ПВО следом в небе.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил в Telegrаm, что силы ПВО сбили ракету.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, Алексей Гончаренко, ПВО, вторжение, Вышгород, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, ракета, Алексей Кулеба
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