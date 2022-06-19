В Киевской области силы ПВО сбили вражеский объект – глава обладминистрации

"Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по вражескому воздушному объекту. Задымленности не обнаружено, пожары отсутствуют, пострадавших нет", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что на месте инцидента работают полиция и другие службы, и информация уточняется.
Перед этим Telegrаm-канал "ТРУХА-Украина" опубликовал видео с характерным для работы ПВО следом в небе.
Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил в Telegrаm, что силы ПВО сбили ракету.
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