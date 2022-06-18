В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты – ОВА

По данным ОВА, ракеты были запущены с временно оккупированного Крыма Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Ночью над Одесщиной наши Силы обороны "минуснули" две крылатые ракеты", – написал он.

Братчук отметил, что ракеты были запущены с территории временно оккупированного Крыма.

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