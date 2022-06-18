В Одесской области ночью сбили две крылатые ракеты – ОВА

"Ночью над Одесщиной наши Силы обороны "минуснули" две крылатые ракеты", – написал он.
Братчук отметил, что ракеты были запущены с территории временно оккупированного Крыма.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает ракетами гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области. Часть ракет сбивает ПВО.
30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.