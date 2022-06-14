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Нарушителям – повестки. В Одессе полиция с сотрудниками военкомата провела рейд на пляжах среди отдыхающих. Видео

 
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В Одессе действует запрет на посещение побережья и пляжей
В Одессе действует запрет на посещение побережья и пляжей
Фото: usionline.com

В Одессе правоохранители совместно с сотрудниками военкомата провели рейд на пляжах города. Об этом 14 июня сообщила Украинская служба информации (УСИ).

Отмечается, что в городе из-за войны ввели запрет на посещение побережья и пляжей. Раньше патрульные полицейские просили отдыхающих покинуть пляж, теперь же к ним присоединились военнослужащие военкомата Киевского района, которые выписывали повестки нарушителям.

Так, 13 июня было выдано 27 повесток, отмечает СМИ. При этом мужчины могут получить их независимо от места проживания и прописки.

"Напоминаю, что побережье заминировано, есть опасность – об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей… Санкции есть, если нет документов, если человек нарушает общественный порядок, а так в большей мере это превентивная работа. Введение более жестких санкций при непослушании принимается на уровне городской и областной власти", – рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Один из отдыхающих мужчин в комментарии УСИ назвал запрет "искусственным ограничением бизнеса", но сказал, что получение повестки – нормально, и если понадобится, то пойдет служить.

ВИДЕО
Видео: USI Online / YouTube
Контекст:

11 июня на одном из пляжей черноморского побережья Одесской области на мине подорвался мужчина, сообщал спикер ОВА Сергей Братчук. По информации полиции Одесской области, погиб мужчина из Донецкой области.

"Во время купания в море в одном из сел Одесского района в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на виду у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, так как пошел купаться вместе с потерпевшим", – сообщил отдел коммуникации полиции региона.

Теги: Одесса, полиция, военкомат, запрет, Одесская область, пляж, правоохранители, военнослужащий, ограничения, полицейский, нарушители, отдых, мужчины
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