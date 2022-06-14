Нарушителям – повестки. В Одессе полиция с сотрудниками военкомата провела рейд на пляжах среди отдыхающих. Видео

Отмечается, что в городе из-за войны ввели запрет на посещение побережья и пляжей. Раньше патрульные полицейские просили отдыхающих покинуть пляж, теперь же к ним присоединились военнослужащие военкомата Киевского района, которые выписывали повестки нарушителям.

Так, 13 июня было выдано 27 повесток, отмечает СМИ. При этом мужчины могут получить их независимо от места проживания и прописки.

"Напоминаю, что побережье заминировано, есть опасность – об этом мы говорим ежедневно, но видим, что люди игнорируют, подвергают себя опасности, приходят на море, приводят детей… Санкции есть, если нет документов, если человек нарушает общественный порядок, а так в большей мере это превентивная работа. Введение более жестких санкций при непослушании принимается на уровне городской и областной власти", – рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Один из отдыхающих мужчин в комментарии УСИ назвал запрет "искусственным ограничением бизнеса", но сказал, что получение повестки – нормально, и если понадобится, то пойдет служить.

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Видео: USI Online / YouTube