В Черном море в 20 метрах от берега Одесской области сдетонировала мина российских оккупантов – ОВА

К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, отметили в ОВА Фото: focus.ua

"К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря. Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом", – написал Братчук.

Он добавил, что купаться в море в этом году нежелательно.

"Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?" – подчеркнул спикер Одесской ОВА.