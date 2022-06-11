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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море в 20 метрах от берега Одесской области сдетонировала мина российских оккупантов – ОВА

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К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, отметили в ОВА
К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, отметили в ОВА
Фото: focus.ua

Мина российских оккупантов, которую сорвало с якоря, сдетонировала в Черном море возле Одесской области. Об этом 11 июня в Facebook сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"К черноморскому побережью Одесской области снова вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря. Она была обнаружена в 20 м от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом", – написал Братчук.

Он добавил, что купаться в море в этом году нежелательно.

"Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?" – подчеркнул спикер Одесской ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2368850846590137

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями.

28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.

В МИД Украины заявили, что мины, обнаруженные 26–28 марта у побережья Турции и Румынии, по состоянию на начало 2022 года не состояли на учете в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

В апреле Братчук заявлял, что в 2022 году пляжного сезона в Одессе не будет, так как из-за вторжения России одесские пляжи и морская акватория перед Одессой заминированы, сообщал портал "Одесская жизнь".

В конце мая у берегов Одесской области обезвредили пять плавающих мин, сообщало 1 июня оперативное командование "Юг" ВСУ.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Черное море, Одесская область, Одесская ОГА, война России против Украины, берег, мина, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук
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