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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Риск высадки десанта в Одессе и области постоянный, но пока не видно подготовки к этому – военная администрация

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Ночь в Одессе и области прошла спокойно, сообщили в ОВА
Ночь в Одессе и области прошла спокойно, сообщили в ОВА
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Риск высадки российского десанта в Одессе и области есть постоянно, но на данный момент подготовки россиян к этому не видно. Об этом спикер Одесской областной государственной (военной) администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram утром 6 июня.

Он рассказал, что ночь в Одессе и области прошла спокойно, но в Черном море продолжают проводить "определенные маневры" и перегруппировываются корабли Черноморского флота РФ. 

"С крылатыми ракетами на борту стоят один ракетный корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей, – добавил Братчук, – Риск высадки десанта остается постоянным, но пока не видно подготовки – особенно подготовки врага к активной фазе проведения именно десантной военной операции. На острове Змеином враг продолжает наращивать свои боевые возможности, но сдерживающие мероприятия проводят и наши Вооруженные силы, в частности, Военно-морские силы". 

Главной тактикой оккупантов в регионе остаются ракетные удары, уточнил Братчук и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, корабль, десантники, ПВО, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, корабли, Сергей Братчук
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