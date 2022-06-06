Риск высадки десанта в Одессе и области постоянный, но пока не видно подготовки к этому – военная администрация

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, сообщили в ОВА Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

Он рассказал, что ночь в Одессе и области прошла спокойно, но в Черном море продолжают проводить "определенные маневры" и перегруппировываются корабли Черноморского флота РФ.

"С крылатыми ракетами на борту стоят один ракетный корабль и одна подводная лодка, а также несколько больших десантных кораблей, – добавил Братчук, – Риск высадки десанта остается постоянным, но пока не видно подготовки – особенно подготовки врага к активной фазе проведения именно десантной военной операции. На острове Змеином враг продолжает наращивать свои боевые возможности, но сдерживающие мероприятия проводят и наши Вооруженные силы, в частности, Военно-морские силы".

Главной тактикой оккупантов в регионе остаются ракетные удары, уточнил Братчук и призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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