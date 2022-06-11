В Одесской области на пляже подорвался на мине 50-летний мужчина с Донбасса. Видео

Мужчина погиб во время купания в море на виду у жены, сына и товарища, отметили в полиции Одесской области Скриншот: Поліція Одещини / YouTube

"Я не знаю, сколько еще раз надо повторять всем, кто пытается стать главным кандидатом на "премию Дарвина" для тупых и безответственных, и пытается вместе с детьми – маленькими или постарше – делать селфи у табличек, где написано "Заминировано" или "Мины", – сказал Братчук. – Как до вас докричаться? Чтобы ваши руки, ноги, головы не летали над Черным морем и пляжами Одесской области. Сейчас, когда идет война и все заминировано. Вы не верите? Этот человек, к сожалению, тоже не верил. Но он погиб, подорвался на мине".

О деталях трагедии сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По информации полиции Одесской области, погиб 50-летний мужчина из Донецкой области.

"Во время купания в море в одном из сел Одесского района в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на виду у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, так как пошел купаться вместе с потерпевшим", – сообщил отдел коммуникации полиции региона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО