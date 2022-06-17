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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области утром сбили ракету – ОВА

Ракету сбили утром 17 июня
Ракету сбили утром 17 июня
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Запорожской области ПВО 17 июня сбила ракету российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"Противовоздушная оборона Запорожской области около 10.00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, Запорожская область, война России против Украины, ракеты
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