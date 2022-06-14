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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ могла устроить теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России, чтобы обвинить партизан – Институт исследования войны

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Взрыв в Мелитополе случился 12 июня во второй половине дня
Взрыв в Мелитополе случился 12 июня во второй половине дня
Фото: Риа-Мелитополь / Telegram

Российские власти, вероятно, устроили теракты в Мелитополе и Бердянске 12 июня, чтобы обвинить украинских партизан в нападениях на мирных жителей. Об этом 13 июня заявили эксперты Института исследования войны (ISW) в своем отчете.

В ISW напомнили, что коллаборнат, так называемый глава "военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сделал заявление о том, что "террористы" устроили в Бердянске три взрыва. Впоследствии он отказался от своих заявлений и заявил, что произошедшее было аварией на электростанции.

"Рогов ложно утверждал, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах", – говорится в сообщении.

Так называемый "заместитель главы управления МВД" Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные якобы заложили в Мелитополе взрывное устройство, чтобы сорвать празднование Дня России.

В то же время, законный председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что украинские власти предупреждали о возможных террористических действиях российских войск ко Дню России.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь и Бердянск.

Вечером 11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал, что 12 июня оккупанты планируют совершить ряд провокаций в Запорожской области. Он призвал не посещать массовые мероприятия, которые планируют проводить оккупанты.

Взрыв в Бердянске случился утром 12 июня, в Мелитополе – во второй половине дня, оккупанты заявляли о четырех пострадавших.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: теракт, Мелитополь, партизаны, провокации, Запорожская область, Бердянск
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