РФ могла устроить теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России, чтобы обвинить партизан – Институт исследования войны

В ISW напомнили, что коллаборнат, так называемый глава "военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сделал заявление о том, что "террористы" устроили в Бердянске три взрыва. Впоследствии он отказался от своих заявлений и заявил, что произошедшее было аварией на электростанции.
"Рогов ложно утверждал, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах", – говорится в сообщении.
Так называемый "заместитель главы управления МВД" Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные якобы заложили в Мелитополе взрывное устройство, чтобы сорвать празднование Дня России.
В то же время, законный председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что украинские власти предупреждали о возможных террористических действиях российских войск ко Дню России.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь и Бердянск.
Вечером 11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал, что 12 июня оккупанты планируют совершить ряд провокаций в Запорожской области. Он призвал не посещать массовые мероприятия, которые планируют проводить оккупанты.
Взрыв в Бердянске случился утром 12 июня, в Мелитополе – во второй половине дня, оккупанты заявляли о четырех пострадавших.