РФ могла устроить теракты в Мелитополе и Бердянске ко Дню России, чтобы обвинить партизан – Институт исследования войны

Взрыв в Мелитополе случился 12 июня во второй половине дня Фото: Риа-Мелитополь / Telegram

В ISW напомнили, что коллаборнат, так называемый глава "военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов сделал заявление о том, что "террористы" устроили в Бердянске три взрыва. Впоследствии он отказался от своих заявлений и заявил, что произошедшее было аварией на электростанции.

"Рогов ложно утверждал, что жители Бердянска связывают любые чрезвычайные ситуации в городе с попытками Украины нарушить мирную жизнь в "освобожденных" (оккупированных Россией) районах", – говорится в сообщении.

Так называемый "заместитель главы управления МВД" Алексей Селиванов также заявил, что неизвестные якобы заложили в Мелитополе взрывное устройство, чтобы сорвать празднование Дня России.

В то же время, законный председатель Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что украинские власти предупреждали о возможных террористических действиях российских войск ко Дню России.