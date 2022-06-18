ВСУ потеряли около 50% бронетехники и артиллерии в войне против оккупантов – Сухопутные войска

Об этом в интервью National Defence, опубликованном 15 июня, сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.
Говоря о потерях тяжелого вооружения, он рассказал, что ВСУ "недосчитались" в войне около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем – до 50% техники в результате активных боев.
По словам Карпенко, текущие поставки вооружения от стран Запада покрывают только 10-15% потребностей ВСУ.
Он отметил, что украинским военным "нужна артиллерия, артиллерийские снаряды, БМП, боевые машины, танки", а также "очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
По данным Генштаба ВСУ на 17 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 33 150 солдат. Кроме того, оккупанты потеряли 1456 танков, 3563 боевые бронированные машины, 734 артсистемы.