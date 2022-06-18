ВСУ потеряли около 50% бронетехники и артиллерии в войне против оккупантов – Сухопутные войска

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли в Украине 1456 танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в интервью National Defence, опубликованном 15 июня, сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

Говоря о потерях тяжелого вооружения, он рассказал, что ВСУ "недосчитались" в войне около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем – до 50% техники в результате активных боев.

По словам Карпенко, текущие поставки вооружения от стран Запада покрывают только 10-15% потребностей ВСУ.

Он отметил, что украинским военным "нужна артиллерия, артиллерийские снаряды, БМП, боевые машины, танки", а также "очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня".

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