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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ потеряли около 50% бронетехники и артиллерии в войне против оккупантов – Сухопутные войска

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли в Украине 1456 танков
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли в Украине 1456 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 50% бронетехники и артиллерийских систем в войне, которую 24 февраля начала РФ.

Об этом в интервью National Defence, опубликованном 15 июня, сообщил командующий логистики Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Карпенко.

Говоря о потерях тяжелого вооружения, он рассказал, что ВСУ "недосчитались" в войне около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем – до 50% техники в результате активных боев.

По словам Карпенко, текущие поставки вооружения от стран Запада покрывают только 10-15% потребностей ВСУ.

Он отметил, что украинским военным "нужна артиллерия, артиллерийские снаряды, БМП, боевые машины, танки", а также "очень нужны системы ПВО и реактивные системы залпового огня".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля ВСУ вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

26 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

По данным Генштаба ВСУ на 17 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 33 150 солдат. Кроме того, оккупанты потеряли 1456 танков, 3563 боевые бронированные машины, 734 артсистемы.

Теги: Россия, Украина, танки, вооружение, ПВО, артиллерия, вторжение, бронетехника, ВСУ, наступление, война России против Украины, БМП, интервью, Сухопутные войска Украины
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