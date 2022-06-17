"Пьем до самого дна за российский флот!" Резников твитнул о Черном море, где уничтожили очередной корабль РФ

"Среди министров группы "Рамштайн" популярен тост: "Пьем до дна за российский флот! До самого дна!". "Нептун" охраняет Черное море в хорошей компании. Ищем следующую цель", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"ВВС News Україна" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ отмечает, что "Василий Бех" был подбит в результате первого применения украинскими военными американской ракеты Harpoon (является аналогом украинской ракеты "Нептун").

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко сообщил, что "Василий Бех" затонул.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха"). Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что удар по кораблю нанесли ракетами "Нептун".