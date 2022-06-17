Российский буксир в Черном море поразили американской ракетой Harpoon – BBC

В Страткоме ВСУ утверждают, что буксир был поражен при помощи противокорабельной ракеты Harpoon, которые Украине должны были передать Дания, Британия и Нидерланды, пишет издание.

В комментарии "ВВС News Україна" представители Страткома подчеркнули, что система ПВО российских кораблей оказалась совершенно неэффективной как против ракет "Нептун" (при потоплении крейсера "Москва". – "ГОРДОН"), так и против Hаrpoon.

Оба применения противокорабельных ракет (ПКР) с начала полномасштабной войны в Черном море оказались успешными, заявили в Страткоме ВСУ.

О поражении буксира МФ РФ "Василий Бех", который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. Экипаж судна – 33 человека, 23 из них ранены, 10 пропали без вести, уточняет издание. По данным "Думской", выживших оккупантов с борта буксира сняли патрульные катера типа "Раптор" и десантный корабль "Серна", которые перевезли их на остров Змеиный.