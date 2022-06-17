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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский буксир в Черном море поразили американской ракетой Harpoon – BBC

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В Черном море 17 июня Украина впервые применила ракеты Harpoon, поразив буксир ЧМФ РФ "Василий Бех"
В Черном море 17 июня Украина впервые применила ракеты Harpoon, поразив буксир ЧМФ РФ "Василий Бех"
Фото: ru.wikipedia.org

Украина впервые применила ракеты Harpoon, поставленные западными партнерами, поразив в Черном море буксир ЧМФ РФ "Василий Бех". Об этом 17 июня пишет "ВВС News Україна", ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ.

В Страткоме ВСУ утверждают, что буксир был поражен при помощи противокорабельной ракеты Harpoon, которые Украине должны были передать Дания, Британия и Нидерланды, пишет издание.

В комментарии "ВВС News Україна" представители Страткома подчеркнули, что система ПВО российских кораблей оказалась совершенно неэффективной как против ракет "Нептун" (при потоплении крейсера "Москва"."ГОРДОН"), так и против Hаrpoon.

Оба применения противокорабельных ракет (ПКР) с начала полномасштабной войны в Черном море оказались успешными, заявили в Страткоме ВСУ.

О поражении буксира МФ РФ "Василий Бех", который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. Экипаж судна – 33 человека, 23 из них ранены, 10 пропали без вести, уточняет издание. По данным "Думской", выживших оккупантов с борта буксира сняли патрульные катера типа "Раптор" и десантный корабль "Серна", которые перевезли их на остров Змеиный.

Контекст:

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

Резников сообщал, что о предоставлении Украине пусковых установок и противокорабельных ракет Harpoon шла речь во время второй встречи консультативной группы по оказанию военной помощи Украине 23 мая.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что пусковые установки и ракеты Harpoon Украине передаст Дания.

Cпикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха"). Среди них флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва", который был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Теги: Украина, Одесса, Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, вооружение, военная помощь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, корабли, остров Змеиный
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