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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На российском буксире "Василий Бех" поражено 70% экипажа. Видео ракетного удара

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Буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех" ВСУ поразили ракетным ударом 17 июня, потери РФ 70% экипажа
Буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех" ВСУ поразили ракетным ударом 17 июня, потери РФ – 70% экипажа
Фото: fleetphoto.ru

По предварительным данным, в результате ракетного удара ВСУ по российскому буксиру "Василий Бех" в Черном море поражено 70% экипажа, судьба остальных неизвестна. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг", комментарий которого 17 июня публикует Telegram-канал Одесса. Официально.

"Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий пожар. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", – сказано в сообщении.

По данным издания "Думская.net", ракетный удар по буксиру ЧМФ РФ "Василий Бех" был нанесен 17 июня в 3.55. В настоящее время продолжается спасательная операция.

Экипаж судна – 33 человека, 23 из них ранены, 10 пропали без вести, уточняет издание. По данным "Думской", выживших оккупантов с борта буксира сняли патрульные катера типа "Раптор" и десантный корабль "Серна", которые перевезли их на остров Змеиный.

Об ударе по буксиру, который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году. 

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Он имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

6 июня минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что после потери флагмана ЧМФ РФ крейсера "Москва" Россия перебросила на украинский остров Змеиный в Черном море средства противовоздушной обороны.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха").

Теги: Россия, Украина, Одесса, Черное море, корабль, ВСУ, российская агрессия, катер, война России против Украины, ракеты, корабли, остров Змеиный
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