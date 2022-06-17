На российском буксире "Василий Бех" поражено 70% экипажа. Видео ракетного удара

"Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий пожар. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", – сказано в сообщении.
По данным издания "Думская.net", ракетный удар по буксиру ЧМФ РФ "Василий Бех" был нанесен 17 июня в 3.55. В настоящее время продолжается спасательная операция.
Экипаж судна – 33 человека, 23 из них ранены, 10 пропали без вести, уточняет издание. По данным "Думской", выживших оккупантов с борта буксира сняли патрульные катера типа "Раптор" и десантный корабль "Серна", которые перевезли их на остров Змеиный.
Об ударе по буксиру, который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами. Он имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
6 июня минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки сообщило, что после потери флагмана ЧМФ РФ крейсера "Москва" Россия перебросила на украинский остров Змеиный в Черном море средства противовоздушной обороны.
По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха").