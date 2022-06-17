На российском буксире "Василий Бех" поражено 70% экипажа. Видео ракетного удара

"Несмотря на оснащение зенитно-ракетным комплексом "ТОР", буксир превращен в плавучий пожар. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию", – сказано в сообщении.

По данным издания "Думская.net", ракетный удар по буксиру ЧМФ РФ "Василий Бех" был нанесен 17 июня в 3.55. В настоящее время продолжается спасательная операция.

Экипаж судна – 33 человека, 23 из них ранены, 10 пропали без вести, уточняет издание. По данным "Думской", выживших оккупантов с борта буксира сняли патрульные катера типа "Раптор" и десантный корабль "Серна", которые перевезли их на остров Змеиный.

Об ударе по буксиру, который вез на остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. "Василий Бех" был построен на астраханском судоремонтном заводе, его приняли в состав Черноморского флота РФ в 2017 году.