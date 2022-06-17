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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Василий Бех" затонул, туда же могут пойти российские фрегат, корвет и большой десантный корабль – Марченко

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Российское судно было подбито американской ракетой, говорят в ВСУ
Российское судно было подбито американской ракетой, говорят в ВСУ
Фото: wikipedia.org

Судно обеспечения Черноморского флота России "Василий Бех", которое утром подбили в Черном море украинские военные, пошло на дно. Об этом сообщил в видеообращении в Telegrаm председатель Одесской военной администрации (ОВА) Максим Марченко.

"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он затонул. Неужели орки опять будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?" – сказал он.

Глава ОВА напомнил, что Вооруженные силы Украины уже уничтожали вражеский крейсер и катера.

"Я уверен, что вскоре наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль и сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов, а мы, в свою очередь, будем печатать столько марок с потопленными кораблями, сколько будет нужно", – заявил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"ВВС News Україна" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ отмечает, что "Василий Бех" был подбит в результате первого применения украинскими военными поставленной западными партнерами американской ракеты Harpoon.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, на утро 17 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов (без учета "Василия Беха"). Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что удар по кораблю нанесли украинскими ракетами "Нептун".

Теги: война, Черное море, военные, Вооруженные силы Украины, корабль, вторжение, ВСУ, война России против Украины, судно, ракета, корабли, море, российские оккупанты, Максим Марченко
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