"Василий Бех" затонул, туда же могут пойти российские фрегат, корвет и большой десантный корабль – Марченко

"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен зенитно-ракетный комплекс "Тор". Позже стало известно, что он затонул. Неужели орки опять будут говорить, что кто-то из экипажа неудачно покурил на борту?" – сказал он.

Глава ОВА напомнил, что Вооруженные силы Украины уже уничтожали вражеский крейсер и катера.

"Я уверен, что вскоре наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль и сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России такую себе подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов, а мы, в свою очередь, будем печатать столько марок с потопленными кораблями, сколько будет нужно", – заявил Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О поражении буксира "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение, сообщил 17 июня пресс-центр ВМС ВСУ. По данным издания "Думская", ракетный удар был нанесен 17 июня в 3.55. В оперативном командовании "Юг" уточнили, что в результате попадания ракеты поражено 70% экипажа, судьба остальных 30% неизвестна.

"ВВС News Україна" со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ отмечает, что "Василий Бех" был подбит в результате первого применения украинскими военными поставленной западными партнерами американской ракеты Harpoon.