ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"И кое-что еще". Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Наши партнеры продолжат поддерживать Украину
Резников: Наши партнеры продолжат поддерживать Украину
Фото: ЕРА

Встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 15 июня в Брюсселе, подтвердила готовность партнеров предоставить Украины больше оружия для противостояния российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoon и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И кое-что еще", – подчеркнул министр.

Он отметил, что страны – члены НАТО продемонстрировали свое единство в поддержке Украины.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит", – резюмировал Резников.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340981408214944

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В преддверии третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

В заседании "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. 

По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии рядом стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.  

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Алексей Резников, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  Ефросинина рассказала, почему ее интервью для Bild о войне в Украине прервали на четвертой минуте вместо обещанных 15
  Ефросинина рассказала, почему ее интервью для Bild о войне в Украине прервали на четвертой минуте вместо обещанных 15
  Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает
  Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает
"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу
"Я люблю его". Херд заявила о своих чувствах к Деппу
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (86475)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (83045)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73138)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (46184)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37008)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (31925)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (30653)
8
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники (28008)
 
 
 
 