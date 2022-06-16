"И кое-что еще". Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия

"Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoon и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И кое-что еще", – подчеркнул министр.

Он отметил, что страны – члены НАТО продемонстрировали свое единство в поддержке Украины.

"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит", – резюмировал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)