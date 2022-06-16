"И кое-что еще". Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия

"Это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoon и другие, вертолеты из Словакии, артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО от Германии. И кое-что еще", – подчеркнул министр.
Он отметил, что страны – члены НАТО продемонстрировали свое единство в поддержке Украины.
"Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит", – резюмировал Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В преддверии третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.
В заседании "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии рядом стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.