В Херсонской области около восьми депутатов стали коллаборантами, но основные "консервы" еще не проявили себя – глава облсовета

Самойленко о коллаборантах: Настоящие кукловоды все еще находятся в подполье или где-то в тени и ждут Фото: wikipedia.org

Среди депутатов, которые пошли на сотрудничество с врагом, Самойленко назвал Виталия Булюка, ставшего замглавы оккупационной "администрации" и Эдуарда Репилевского (он давал интервью российскому госагенству "РИА Новости", в котором, в частности, рассказывал, что перерегистрирует бизнес в оккупированном Крыму, сообщал Центр журналистских расследований).

"Всего их около восьми человек. Но давайте не будем называть фамилии. По этим двум я точно знаю, что уже есть подозрения, а по другим – вдруг подозрения нет, так чтобы не оговорить человека", – сказал Самойленко.

При этом он уверен, что агенты оккупантов очень глубоко инфильтрованы в украинские госорганы.

"Основные, так сказать, "консервы", которые существуют и во временно оккупированной Херсонской области, и в части Запорожской области, по моему убеждению, еще не проявили себя. Те же открытые коллаборанты в Херсонской области – это если не маргиналы, то марионетки, которые были назначены ответственными за какие-то вещи. А настоящие кукловоды все еще находятся в подполье или где-то в тени и ждут, как разрешится ситуация. Я уверен, что россияне постараются сохранить их даже после освобождения нами этих территорий", – считает Самойленко.

Он отметил, что деятельность правоохранительной и судебной систем в Херсонской области была "очень медленной".

"Есть такая, например, Татьяна Кузьмич, которую оккупанты назначили "руководителем управления образования" в своей "администрации". Еще до войны она привлекалась к уголовной ответственности по ст. 111 (государственная измена) и получила два года условно – и это по статье, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Или тот же [Кирилл] Стремоусов, "замруководителя" оккупационной "военно-гражданской администрации", – в отношении него неоднократно были уголовные производства, но ему ни разу не было сообщено о подозрении", – обратил внимание глава облсовета.

По его мнению, имела место "недооценка ситуации со стороны правоохранителей".

"Как результат – где-то за неделю до начала боевых действий был сменен начальник областной полиции, а через две-три недели после начала войны уволен и руководитель областного СБУ", – добавил Самойленко.

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