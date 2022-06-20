ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области – советник главы ОВА

Когда Украина получит тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления, ВСУ освободят Херсонскую область, считают в ОВА Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны", – сказал Хлань.

Он рассказал, что украинские военные нанесли точные удары по складам, которые находятся в тылу оккупантов.

"В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", – рассказал Хлань.

По его словам, на протяжении последних двух недель у ВСУ в Херсонской области было преимущество над врагом.

"Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается в оккупированной Херсонской области и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – подчеркнул Хлань.