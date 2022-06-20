ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области – советник главы ОВА

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны", – сказал Хлань.
Он рассказал, что украинские военные нанесли точные удары по складам, которые находятся в тылу оккупантов.
"В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", – рассказал Хлань.
По его словам, на протяжении последних двух недель у ВСУ в Херсонской области было преимущество над врагом.
"Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается в оккупированной Херсонской области и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – подчеркнул Хлань.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
В конце мая в украинской разведке рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
14 июня Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.