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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области – советник главы ОВА

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Когда Украина получит тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления, ВСУ освободят Херсонскую область, считают в ОВА
Когда Украина получит тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления, ВСУ освободят Херсонскую область, считают в ОВА
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

В Херсонской области на протяжении последних двух недель ВСУ одерживали победы, сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны. Об этом советник главы Херсонской ОВА, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линиях обороны", – сказал Хлань.

Он рассказал, что украинские военные нанесли точные удары по складам, которые находятся в тылу оккупантов. 

"В Новой Каховке три раза подряд было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", – рассказал Хлань.

По его словам, на протяжении последних двух недель у ВСУ в Херсонской области было преимущество над врагом.

"Это координировалось вместе с партизанским движением, которое усиливается в оккупированной Херсонской области и действует вместе с ВСУ. Двухнедельные победы дают уверенность, что, получив тяжелое вооружение, которое необходимо для контрнаступления, мы начнем освобождать нашу родную землю", – подчеркнул Хлань.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. 

В конце мая в украинской разведке рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

14 июня Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на пять километров в сторону Херсона, и теперь бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 км.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, Херсонская область, партизаны, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, российские оккупанты, Сергей Хлань
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