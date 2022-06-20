Украинский Херсон совершил перелом в сознании Путина и заставил отказаться от создания "ХНР" – глава облсовета

Глава облсовета напомнил, что еще в начале марта, когда россияне только вошли в Херсонскую область, они планировали провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По информации Самойленко, в Новой Каховке был заказан большой тираж бюллетеней для проведения "референдума", а представители оккупантов обзванивали местных депутатов, пытаясь заручиться их поддержкой.

Глава облсовета считает, что оккупанты рассчитывали при помощи местных властей аннексировать Херсонскую область, как Крым.

"Как было в Крыму? [Владимир] Константинов как спикер парламента объявил о проведении "референдума", за это проголосовали депутаты. Они раздали бюллетени, собрали избирательные участки, отработали там, затем избирательная комиссия "посчитала" и Верховная рада Крыма приняла решение. Да, это – незаконная процедура, но ее можно было как-то подавать как легитимную, потому что решение принимал орган, призванный представлять интересы граждан", – отметил Самойленко.

Однако в Херсонской области 12 марта облсовет провел онлайн срочную сессию и единогласно принял обращение о том, что регион – неотъемлемая часть Украины и депутаты облсовета никогда не признают попыток создания какой-либо "ХНР". Кроме того, на следующий день в Херсоне прошел большой проукраинский митинг – на улицы вышли тысячи людей с украинскими флагами и лозунгом "Херсон – это Украина!".

"Я соглашаюсь с мнением о том, что в сознании [президента РФ Владимира] Путина возник перелом после того, как Херсонский облсовет принял свое решение... Путину, очевидно, доносили, что все готово, все ждут, надо только "нациков" убрать и все произойдет. А здесь в Херсоне, который, наверное, является одним из наиболее русскоязычных регионов, сначала облсовет принимает решение в поддержку Украины, а потом херсонцы выходят на митинги против оккупации, которые длились около двух недель, пока оккупанты не начали стрелять газом и травмировать людей", – заявил Самойленко.

Поняв, что вариант с "ХНР" не сработает, россияне начали рассматривать другой проект – восстановление "Таврической губернии", объединяющей Крым и почти всю Херсонскую область, с центром в Симферополе. Но, по информации Самойленко, этот проект не поддержали коллаборантские "власти" оккупированного Крыма, понимающие, что не смогут контролировать всю эту территорию.

"Только после этого были созданы эти "военно-гражданские администрации" и оккупанты начали отстранять от управления наших председателей общин, городского голову Херсона. Хотя там, где были мощные головы, они, даже уехав, все еще пытаются продолжать управлять", – отметил Самойленко.

Он подчеркнул, что никто в области не берет российское гражданство, несмотря на то, что оккупанты предлагают платить за него.

"Да, сейчас россияне пытаются каким-либо образом легализовать свою оккупационную власть. Их марионетки уже анонсируют, что Херсонщина будет принята как область в состав России. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что невозможно удерживать население, когда оно настолько не воспринимает власть. А отторжение херсонцами оккупантов – где-то процентов на 95", – подытожил Самойленко.

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