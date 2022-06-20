Украинский Херсон совершил перелом в сознании Путина и заставил отказаться от создания "ХНР" – глава облсовета

Глава облсовета напомнил, что еще в начале марта, когда россияне только вошли в Херсонскую область, они планировали провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По информации Самойленко, в Новой Каховке был заказан большой тираж бюллетеней для проведения "референдума", а представители оккупантов обзванивали местных депутатов, пытаясь заручиться их поддержкой.
Глава облсовета считает, что оккупанты рассчитывали при помощи местных властей аннексировать Херсонскую область, как Крым.
"Как было в Крыму? [Владимир] Константинов как спикер парламента объявил о проведении "референдума", за это проголосовали депутаты. Они раздали бюллетени, собрали избирательные участки, отработали там, затем избирательная комиссия "посчитала" и Верховная рада Крыма приняла решение. Да, это – незаконная процедура, но ее можно было как-то подавать как легитимную, потому что решение принимал орган, призванный представлять интересы граждан", – отметил Самойленко.
Однако в Херсонской области 12 марта облсовет провел онлайн срочную сессию и единогласно принял обращение о том, что регион – неотъемлемая часть Украины и депутаты облсовета никогда не признают попыток создания какой-либо "ХНР". Кроме того, на следующий день в Херсоне прошел большой проукраинский митинг – на улицы вышли тысячи людей с украинскими флагами и лозунгом "Херсон – это Украина!".
"Я соглашаюсь с мнением о том, что в сознании [президента РФ Владимира] Путина возник перелом после того, как Херсонский облсовет принял свое решение... Путину, очевидно, доносили, что все готово, все ждут, надо только "нациков" убрать и все произойдет. А здесь в Херсоне, который, наверное, является одним из наиболее русскоязычных регионов, сначала облсовет принимает решение в поддержку Украины, а потом херсонцы выходят на митинги против оккупации, которые длились около двух недель, пока оккупанты не начали стрелять газом и травмировать людей", – заявил Самойленко.
Поняв, что вариант с "ХНР" не сработает, россияне начали рассматривать другой проект – восстановление "Таврической губернии", объединяющей Крым и почти всю Херсонскую область, с центром в Симферополе. Но, по информации Самойленко, этот проект не поддержали коллаборантские "власти" оккупированного Крыма, понимающие, что не смогут контролировать всю эту территорию.
"Только после этого были созданы эти "военно-гражданские администрации" и оккупанты начали отстранять от управления наших председателей общин, городского голову Херсона. Хотя там, где были мощные головы, они, даже уехав, все еще пытаются продолжать управлять", – отметил Самойленко.
Он подчеркнул, что никто в области не берет российское гражданство, несмотря на то, что оккупанты предлагают платить за него.
"Да, сейчас россияне пытаются каким-либо образом легализовать свою оккупационную власть. Их марионетки уже анонсируют, что Херсонщина будет принята как область в состав России. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что невозможно удерживать население, когда оно настолько не воспринимает власть. А отторжение херсонцами оккупантов – где-то процентов на 95", – подытожил Самойленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они ворвались 9 марта, писало местное издание "Мост".
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.