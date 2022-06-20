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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский Херсон совершил перелом в сознании Путина и заставил отказаться от создания "ХНР" – глава облсовета

Украинцы неоднократно выходили на массовые митинги в оккупированном Херсоне
Украинцы неоднократно выходили на массовые митинги в оккупированном Херсоне
Фото: ks.suspilne.media

После того как жители Херсонской области продемонстрировали, что не поддерживают оккупацию, россияне отказались от идей создания "ХНР" или "Таврической губернии". Оккупанты пытаются легализовать свою "власть", но жители региона отказываются брать российские паспорта. Об этом рассказал глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в интервью "Укринформу", опубликованном 17 июня.

Глава облсовета напомнил, что еще в начале марта, когда россияне только вошли в Херсонскую область, они планировали провести "референдум" о создании "Херсонской народной республики". По информации Самойленко, в Новой Каховке был заказан большой тираж бюллетеней для проведения "референдума", а представители оккупантов обзванивали местных депутатов, пытаясь заручиться их поддержкой.

Глава облсовета считает, что оккупанты рассчитывали при помощи местных властей аннексировать Херсонскую область, как Крым.

"Как было в Крыму? [Владимир] Константинов как спикер парламента объявил о проведении "референдума", за это проголосовали депутаты. Они раздали бюллетени, собрали избирательные участки, отработали там, затем избирательная комиссия "посчитала" и Верховная рада Крыма приняла решение. Да, это – незаконная процедура, но ее можно было как-то подавать как легитимную, потому что решение принимал орган, призванный представлять интересы граждан", – отметил Самойленко.

Однако в Херсонской области 12 марта облсовет провел онлайн срочную сессию и единогласно принял обращение о том, что регион – неотъемлемая часть Украины и депутаты облсовета никогда не признают попыток создания какой-либо "ХНР". Кроме того, на следующий день в Херсоне прошел большой проукраинский митинг – на улицы вышли тысячи людей с украинскими флагами и лозунгом "Херсон – это Украина!".

"Я соглашаюсь с мнением о том, что в сознании [президента РФ Владимира] Путина возник перелом после того, как Херсонский облсовет принял свое решение... Путину, очевидно, доносили, что все готово, все ждут, надо только "нациков" убрать и все произойдет. А здесь в Херсоне, который, наверное, является одним из наиболее русскоязычных регионов, сначала облсовет принимает решение в поддержку Украины, а потом херсонцы выходят на митинги против оккупации, которые длились около двух недель, пока оккупанты не начали стрелять газом и травмировать людей", – заявил Самойленко.

Поняв, что вариант с "ХНР" не сработает, россияне начали рассматривать другой проект – восстановление "Таврической губернии", объединяющей Крым и почти всю Херсонскую область, с центром в Симферополе. Но, по информации Самойленко, этот проект не поддержали коллаборантские "власти" оккупированного Крыма, понимающие, что не смогут контролировать всю эту территорию.

"Только после этого были созданы эти "военно-гражданские администрации" и оккупанты начали отстранять от управления наших председателей общин, городского голову Херсона. Хотя там, где были мощные головы, они, даже уехав, все еще пытаются продолжать управлять", – отметил Самойленко.

Он подчеркнул, что никто в области не берет российское гражданство, несмотря на то, что оккупанты предлагают платить за него.

"Да, сейчас россияне пытаются каким-либо образом легализовать свою оккупационную власть. Их марионетки уже анонсируют, что Херсонщина будет принята как область в состав России. Но я уверен, что этого не произойдет, потому что невозможно удерживать население, когда оно настолько не воспринимает власть. А отторжение херсонцами оккупантов – где-то процентов на 95", – подытожил Самойленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они ворвались 9 марта, писало местное издание "Мост".

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Крым, Херсон, протесты, оккупация, Херсонская область, гражданство, митинг, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты
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