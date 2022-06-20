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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Скадовске погиб сотрудник ГСЧС. Местные чиновники пишут, что его похитили оккупанты

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Скадовск был захвачен оккупантами в начале марта
Скадовск был захвачен оккупантами в начале марта
Фото: EPA

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области 17 июня был похищен оккупантами сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бойченко, после чего его нашли мертвым. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Яковлев.

17 июня в Скадовске слышали взрывы. По информации мэра, один из них был звуком работы российской ПВО, второй – прилетом ракеты. 

"Очевидцы сообщают, что видели ракету, которая и повлекла за собой разрушение нежилых помещений в районе Скадовского порта. Это и было источником мощного второго взрыва, который слышали даже в соседних селах. Пострадавших нет", – написал Яковлев.

Мэр рассказал, что спасатель работал на месте взрыва, и вечером того же дня его похитили оккупанты. 

"К сожалению, работник местного ГСЧС – скадовчанин Сергей Бойченко, проводивший обследование места взрыва, погиб при неизвестных обстоятельствах. По информации ГСЧС, его сразу после работы забрали оккупанты из дома. А уже поздно вечером его нашли мертвым и доставили в скадовскую больницу. Ведется следствие", – сообщил Яковлев.

https://www.facebook.com/OleksandrYakovliev/posts/5319853264757202

О гибели спасателя написал также советник главы Херсонской ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань. 

"Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске. Мужчина обследовал место взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Позже его нашли мертвым", – говорится в сообщении. 

По словам Хланя, захватчики в области мародерствуют, терроризируют мирное население, похищают людей, издеваются над ними, бьют, угрожают фермерам и предпринимателям и отбирают бизнес, особенно тот, который помогает или помогал украинской армии. Также россияне усилили обыски на блок-постах в Херсоне.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5273704032750962

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они ворвались 9 марта, писало местное издание "Мост"

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: ГСЧС, оккупация, Херсонская область, Скадовск, спасатели, война России против Украины, взрывы, Александр Яковлев, российские оккупанты, Сергей Хлань
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