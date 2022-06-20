В оккупированном Скадовске погиб сотрудник ГСЧС. Местные чиновники пишут, что его похитили оккупанты

17 июня в Скадовске слышали взрывы. По информации мэра, один из них был звуком работы российской ПВО, второй – прилетом ракеты.

"Очевидцы сообщают, что видели ракету, которая и повлекла за собой разрушение нежилых помещений в районе Скадовского порта. Это и было источником мощного второго взрыва, который слышали даже в соседних селах. Пострадавших нет", – написал Яковлев.

Мэр рассказал, что спасатель работал на месте взрыва, и вечером того же дня его похитили оккупанты.

"К сожалению, работник местного ГСЧС – скадовчанин Сергей Бойченко, проводивший обследование места взрыва, погиб при неизвестных обстоятельствах. По информации ГСЧС, его сразу после работы забрали оккупанты из дома. А уже поздно вечером его нашли мертвым и доставили в скадовскую больницу. Ведется следствие", – сообщил Яковлев.

О гибели спасателя написал также советник главы Херсонской ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань.

"Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске. Мужчина обследовал место взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Позже его нашли мертвым", – говорится в сообщении.

По словам Хланя, захватчики в области мародерствуют, терроризируют мирное население, похищают людей, издеваются над ними, бьют, угрожают фермерам и предпринимателям и отбирают бизнес, особенно тот, который помогает или помогал украинской армии. Также россияне усилили обыски на блок-постах в Херсоне.

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