В оккупированном Скадовске погиб сотрудник ГСЧС. Местные чиновники пишут, что его похитили оккупанты

17 июня в Скадовске слышали взрывы. По информации мэра, один из них был звуком работы российской ПВО, второй – прилетом ракеты.
"Очевидцы сообщают, что видели ракету, которая и повлекла за собой разрушение нежилых помещений в районе Скадовского порта. Это и было источником мощного второго взрыва, который слышали даже в соседних селах. Пострадавших нет", – написал Яковлев.
Мэр рассказал, что спасатель работал на месте взрыва, и вечером того же дня его похитили оккупанты.
"К сожалению, работник местного ГСЧС – скадовчанин Сергей Бойченко, проводивший обследование места взрыва, погиб при неизвестных обстоятельствах. По информации ГСЧС, его сразу после работы забрали оккупанты из дома. А уже поздно вечером его нашли мертвым и доставили в скадовскую больницу. Ведется следствие", – сообщил Яковлев.
О гибели спасателя написал также советник главы Херсонской ОВА, депутат облсовета Сергей Хлань.
"Херсонщина шокирована убийством работника ГСЧС в Скадовске. Мужчина обследовал место взрыва, а после работы был похищен из дома российскими военными. Позже его нашли мертвым", – говорится в сообщении.
По словам Хланя, захватчики в области мародерствуют, терроризируют мирное население, похищают людей, издеваются над ними, бьют, угрожают фермерам и предпринимателям и отбирают бизнес, особенно тот, который помогает или помогал украинской армии. Также россияне усилили обыски на блок-постах в Херсоне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они ворвались 9 марта, писало местное издание "Мост".
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.