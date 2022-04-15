Российские оккупанты вывесили триколор вместо флага Украины в Скадовске, горсовет отказывается сотрудничать с ними – мэр

Яковлев заявил, что горсовет Скадовска не будет сотрудничать с оккупантами Фото: Олександр Яковлєв / Facebook

Об этом мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил в Facebook.

По его словам, оккупанты заменили флаги в центре Скадовска и у здания горсовета.

"Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине", – подчеркнул Яковлев.

Он сообщил, что городской совет Скадовска отказывается сотрудничать с россиянами.

"Поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги ни вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца", – написал Яковлев.