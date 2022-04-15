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Российские оккупанты вывесили триколор вместо флага Украины в Скадовске, горсовет отказывается сотрудничать с ними – мэр

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Яковлев заявил, что горсовет Скадовска не будет сотрудничать с оккупантами
Яковлев заявил, что горсовет Скадовска не будет сотрудничать с оккупантами
Фото: Олександр Яковлєв / Facebook

Российские оккупационные войска 15 апреля утром сняли с флагштоков в Скадовске Херсонской области флаги Украины и вывесили вместо них российские триколоры.

Об этом мэр Скадовска Александр Яковлев сообщил в Facebook. 

По его словам, оккупанты заменили флаги в центре Скадовска и у здания горсовета. 

"Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине", – подчеркнул Яковлев. 

Он сообщил, что городской совет Скадовска отказывается сотрудничать с россиянами. 

"Поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги ни вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца", – написал Яковлев. 

https://www.facebook.com/YakovlievOleksandr/posts/379548214181222

Контекст:

Российские военные зашли в Скадовск в середине марта. 16 марта утром оккупанты похитили Яковлева и удерживали его несколько часов, потом отпустили. Яковлев записал потом видео, в котором сказал, что оккупанты с ним "пообщались". 

6 апреля он сообщил, что вынужден был уехать из города, учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, флаг, Скадовск, российские военные, российские оккупанты
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