В херсонском ресторане расстреляли группу российских оккупантов – оперативное командование "Юг"

По данным оперативного командования, два российских захватчика погибли, еще один – ранен Фото: ЕРА

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе шашлык в одном из заведений питания на набережной города. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди", – говорится в сообщении.

По данным оперативного командования, два российских захватчика погибли, еще один – ранен.

"Два чека по 200, один – 300… Яркие впечатления от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, который 300, улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпично будут вкладываться в черные мешки для мусора", – добавили в командовании.

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