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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В херсонском ресторане расстреляли группу российских оккупантов – оперативное командование "Юг"

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По данным оперативного командования, два российских захватчика погибли, еще один ранен
По данным оперативного командования, два российских захватчика погибли, еще один – ранен
Фото: ЕРА

В херсонском ресторане расстреляли группу российских оккупантов. Об этом 20 июня в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе шашлык в одном из заведений питания на набережной города. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди", – говорится в сообщении.

По данным оперативного командования, два российских захватчика погибли, еще один – ранен.

"Два чека по 200, один – 300… Яркие впечатления от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, который 300, улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 – так же эпично будут вкладываться в черные мешки для мусора", – добавили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2084755201695722

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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