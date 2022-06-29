"Решили не отдавать их". Глава Следственного комитета РФ заявил, что обмена военнопленными больше не будет

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся – и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – сказал он.

По озвученной Бастрыкиным информации, сейчас на территории РФ находится около 2 тыс. служащих Вооруженных сил Украины.

"Работаем с ними подробно и обстоятельно", – добавил российский чиновник.

В тот же день, когда прозвучало заявление Бастрыкина, главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 17 человек по формуле "17 на 15", уточнили в разведке. Пятеро из освобожденных украинцев – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.