"Решили не отдавать их". Глава Следственного комитета РФ заявил, что обмена военнопленными больше не будет

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся – и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – сказал он.
По озвученной Бастрыкиным информации, сейчас на территории РФ находится около 2 тыс. служащих Вооруженных сил Украины.
"Работаем с ними подробно и обстоятельно", – добавил российский чиновник.
В тот же день, когда прозвучало заявление Бастрыкина, главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 17 человек по формуле "17 на 15", уточнили в разведке. Пятеро из освобожденных украинцев – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.
2 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
20 июня она уточнила, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.