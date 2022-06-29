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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Решили не отдавать их". Глава Следственного комитета РФ заявил, что обмена военнопленными больше не будет

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До этого стороны регулярно проводили обмен
До этого стороны регулярно проводили обмен
Фото: ЕРА

Россия решила больше не менять украинских военнослужащих, попавших в плен, об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его выступление на юридическом форуме в Санкт-Петербурге 28 июня цитирует "Фонтанка".

"Решили не отдавать их, согласовали, где положено. А то они думали: "Сдадимся – и к семьям". Нет, в изоляторы временного содержания, в СИЗО", – сказал он.

По озвученной Бастрыкиным информации, сейчас на территории РФ находится около 2 тыс. служащих Вооруженных сил Украины.

"Работаем с ними подробно и обстоятельно", – добавил российский чиновник.

В тот же день, когда прозвучало заявление Бастрыкина, главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись 17 человек по формуле "17 на 15", уточнили в разведке. Пятеро из освобожденных украинцев – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении. 

Контекст:

2 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.

20 июня она уточнила, что Россия удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 пленных гражданских.

Теги: Россия, Министерство обороны Украины, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, ВСУ, война России против Украины, обмен пленными
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