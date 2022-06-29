"Максимально вернуть к нормальной жизни". С освобожденными пленными будут работать психологи и медики – командующий Нацгвардией

У многих освобожденных из плена украинских военных – тяжелые травмы, отметили в ГУР Фото: depositphotos.com

"В ближайшее время с ними будут проводиться меры психологической реинтеграции, будет предоставляться необходимая медицинская помощь и правовая помощь. Будут работать специалисты для того, чтобы их максимально вернуть к нормальной жизни", – сказал Лебедь.

Он также подчеркнул, что работа по возвращению пленных украинских военных будет продолжаться.

29 июня в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Украина и РФ провели самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения, в результате которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника. Среди них есть нацгвардейцы (в том числе служащие полка "Азов"), военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский.

В ГУР отметили, что у большинства освобожденных тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.