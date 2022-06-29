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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Максимально вернуть к нормальной жизни". С освобожденными пленными будут работать психологи и медики – командующий Нацгвардией

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У многих освобожденных из плена украинских военных тяжелые травмы, отметили в ГУР
У многих освобожденных из плена украинских военных – тяжелые травмы, отметили в ГУР
Фото: depositphotos.com

Возвращенным из российского плена украинским военнослужащим будет предоставлена медицинская, психологическая и юридическая помощь, заявил командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь. Его слова приводит пресс-служба МВД в Telegram.

"В ближайшее время с ними будут проводиться меры психологической реинтеграции, будет предоставляться необходимая медицинская помощь и правовая помощь. Будут работать специалисты для того, чтобы их максимально вернуть к нормальной жизни", – сказал Лебедь.

Он также подчеркнул, что работа по возвращению пленных украинских военных будет продолжаться.

29 июня в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Украина и РФ провели самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения, в результате которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника. Среди них есть нацгвардейцы (в том числе служащие полка "Азов"), военнослужащие ВСУ, ВМС, теробороны, пограничники и один полицейский. 

В ГУР отметили, что у большинства освобожденных тяжелые травмы: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей.

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май, когда она возглавляла Украинский координационный штаб по военнопленным, состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией

31 мая штаб возглавил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, после этого состоялось еще несколько обменов. 

В конце июня Верещук отмечала, что Россия, помимо военнопленных, удерживает в плену более 1500 гражданских украинцев, но официально через Красный Крест подтвердила наличие всего 120 захваченных гражданских.

28 июня глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Россия решила больше "не отдавать" украинских военнослужащих, попавших в плен.

Теги: МВД, Национальная гвардия, пленные, война России против Украины, медики, обмен пленными, Юрий Лебедь, психолог
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