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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне создали в ОРДЛО более 200 мест незаконного удержания украинцев – Венедиктова

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Больше всего пыток и жестокого обращения оккупантов с гражданскими зафиксировано в трех регионах Украины, отметила Венедиктова
Больше всего пыток и жестокого обращения оккупантов с гражданскими зафиксировано в трех регионах Украины, отметила Венедиктова
Фото: ЕРА

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские оккупанты с 2014 года незаконно удерживают украинцев в специально созданных для этого местах. Об этом 26 июня сообщила в Fаcebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Красная линия варварской жестокости тянется, начиная с 2014 года, и наша задача – установить справедливость по каждому преступлению за все восемь лет войны. Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров", – написала она.

По данным генпрокурора, через такие тюрьмы прошли уже более 4 тыс. человек, "большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению".

"Пытки – орудие войны и способ самоутверждения для России. [...] После полномасштабного вторжения в Украину российские военные сделали жестокость и страдание синонимом своего поведения на нашей земле. Смесь агрессии, ненависти и маниакальное желание возвыситься над украинцами имеет катастрофические последствия", – заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что после открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля больше всего фактов пыток и жестокого обращения оккупантов с гражданским населением зафиксировано в Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

"Также установлены многочисленные случаи издевательств над украинскими военнопленными в российских "концлагерях". Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось. Мы уже идентифицируем и привлекаем к ответственности палачей, которые мучили людей, имитировали и даже осуществляли их казни", – объяснила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/pfbid0ECRWsCPzTkZgV8pKVxH3rXccBdmKeuXFCnXADLRavwne48FcxuojQGRc9dScy71pl?__cft__[0]=AZXC40TR4gcHn8LuXww_syBp7cuvVELrKvkSlVF-VL8ytvIvNqus_gsN3aTslGffA0vrMAkSHxVr2xfiFtN0m9O8pKwevpueRRVLdEzuHOQ2OoawQ4jjWDijBtKUTntIpzuk3UBDNc8Ny6nnWOG2Xysr&__tn__=%2CO%2CP-R

26 июня – Международный день поддержки жертв пыток.

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на Донбассе, в результате чего были оккупированы также часть Донецкой и Луганской областей.

Украинские власти заявляли, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления в ходе открытого вторжения в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля обещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, говорил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По информации прокурора Международного уголовного суда Карима Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.

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