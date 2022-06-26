Россияне создали в ОРДЛО более 200 мест незаконного удержания украинцев – Венедиктова

Больше всего пыток и жестокого обращения оккупантов с гражданскими зафиксировано в трех регионах Украины, отметила Венедиктова Фото: ЕРА

"Красная линия варварской жестокости тянется, начиная с 2014 года, и наша задача – установить справедливость по каждому преступлению за все восемь лет войны. Представители оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях создали более 200 постоянных и временных мест незаконного содержания пленных украинских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе журналистов и волонтеров", – написала она.

По данным генпрокурора, через такие тюрьмы прошли уже более 4 тыс. человек, "большинство из которых подвергались пыткам и бесчеловечному обращению".

"Пытки – орудие войны и способ самоутверждения для России. [...] После полномасштабного вторжения в Украину российские военные сделали жестокость и страдание синонимом своего поведения на нашей земле. Смесь агрессии, ненависти и маниакальное желание возвыситься над украинцами имеет катастрофические последствия", – заявила Венедиктова.

Она подчеркнула, что после открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля больше всего фактов пыток и жестокого обращения оккупантов с гражданским населением зафиксировано в Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

"Также установлены многочисленные случаи издевательств над украинскими военнопленными в российских "концлагерях". Каждый фиксируется и расследуется, чтобы правосудие свершилось. Мы уже идентифицируем и привлекаем к ответственности палачей, которые мучили людей, имитировали и даже осуществляли их казни", – объяснила Венедиктова.

26 июня – Международный день поддержки жертв пыток.