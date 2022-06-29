ВСУ приняли на вооружение новую технику. Фото

В релизах подчеркивается, что эта штабная машина – новейший образец техники подвижных пунктов управления, а также сообщается, что ее выпускает украинский производитель.

"Мілітарний" информирует, что автомобиль предназначен для обеспечения работы и отдыха оперативного состава пунктов управления. Его используют в условиях отсутствия или разрушения развитой инфраструктуры жизнеобеспечения.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook Фото: Головний командний центр Збройних Сил України / Facebook

Машина имеет два модуля: штабной на грузовом шасси (рабочий модуль) и отдельный штабной прицеп (модуль для отдыха).