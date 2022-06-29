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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные ликвидировали почти 35,5 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 захватчиков
За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли приблизительно 35 450 военных. Об этом 29 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1572 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3720 (+16);
  • артиллерийские системы – 771 (+3);
  • РСЗО – 246 (+3);
  • средства ПВО – 103 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 185;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);
  • крылатые ракеты – 142 (+3);
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2598 (+9);
  • специальная техника – 61.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
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