Украинские военные ликвидировали почти 35,5 тыс. оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили около 200 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1572 (+5);
- боевые бронированные машины – 3720 (+16);
- артиллерийские системы – 771 (+3);
- РСЗО – 246 (+3);
- средства ПВО – 103 (+1);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 185;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4);
- крылатые ракеты – 142 (+3);
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2598 (+9);
- специальная техника – 61.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.