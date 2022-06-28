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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов, 15 российских танков и один вертолет – Генштаб

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Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину составляют около 35 250 военных. Об этом 28 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 250 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1567 (+15);
  • боевые бронированные машины – 3704 (+17);
  • артиллерийские системы – 778 (+7);
  • РСЗО – 243;
  • средства ПВО – 102 (+1);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 185 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636;
  • крылатые ракеты – 139;
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2589 (+14);
  • специальная техника – 61 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
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