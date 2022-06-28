ВСУ за сутки уничтожили 250 оккупантов, 15 российских танков и один вертолет – Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 250 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
- танки – 1567 (+15);
- боевые бронированные машины – 3704 (+17);
- артиллерийские системы – 778 (+7);
- РСЗО – 243;
- средства ПВО – 102 (+1);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 185 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636;
- крылатые ракеты – 139;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2589 (+14);
- специальная техника – 61 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
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Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.