"Артиллеристы довольны". Украинские военные сообщили, что немецкие гаубицы PzH 2000 уже уничтожают оккупантов

"Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными – такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка, поражается без пристрелки с первого выстрела", – говорится в сообщении.
В Объединенных силах подчеркнули, что это "проверено на практике".
"Артиллеристы довольны, насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель. Практически от получения команды на ведение огня отработка по цели и уход с огневой позиции по времени занимают две – пять минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О прибытии немецких PzH 2000 в Украину министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 21 июня.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало 28 мая издание Weld.
По словам Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.
13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине.