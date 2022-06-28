"Артиллеристы довольны". Украинские военные сообщили, что немецкие гаубицы PzH 2000 уже уничтожают оккупантов

"Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными – такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка, поражается без пристрелки с первого выстрела", – говорится в сообщении.

В Объединенных силах подчеркнули, что это "проверено на практике".

"Артиллеристы довольны, насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель. Практически от получения команды на ведение огня отработка по цели и уход с огневой позиции по времени занимают две – пять минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу", – объяснили в ВСУ.

Скриншот: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

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О прибытии немецких PzH 2000 в Украину министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 21 июня.