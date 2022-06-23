В Украину доставили все обещанные Германией и Нидерландами гаубицы PzH 2000 – министр обороны Германии

"12 немецких и нидерландских гаубиц 2000 прибыли в Украину – полностью обученные украинские солдаты вернулись в страну. Мы продолжаем оказывать поддержку тем, что необходимо и может быть предоставлено", – говорится в сообщении.

Согласно заявлениям Берлина и Амстердама, это все ранее обещанные двумя странами гаубицы PzH 2000. Их поставки Украине – совместный проект Германии и Нидерландов.

Die 12 * Panzerhaubitzen 2000 sind in der #Ukraine angekommen - die fertig ausgebildeten * SoldatInnen sind zurück. Wir unterstützen weiter mit dem, was gebraucht wird und wir abgegeben werden kann. Denn: #LVBV muss gewährleistet bleiben - betont Ministerin Lambrecht. pic.twitter.com/R1JyulTEDZ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) June 22, 2022

Правительство Германии 21 июня информировало, что решило передать Украине семь таких САУ (включая обучение украинских военных и предоставление запасных деталей к гаубицам), премьер-министр Нидерландов Марк Рютте днем ранее говорил, что его государство передает Украине пять PzH 2000, сообщает "Укринформ". Рютте уточнял, что всего в пакете 12 таких гаубиц.