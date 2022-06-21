Украина получила от Германии первые самоходные гаубицы PzH 2000 – Резников

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Важно. Это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону", – написал он.
Резников подчеркнул, что речь идет о первых единицах такого оружия.
Министр отметил, что украинские военные уже бьют врага с помощью артиллерийских установок M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.
"К этому "клубу самых лучших" присоединились и PzH 2000. Как всегда, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя", – заявил Резников.
Он поблагодарил украинских артиллеристов, "уже ставших всемирной легендой", и немецких партнеров за поддержку, на которую продолжает рассчитывать Украина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что гаубицы будут в Украине ориентировочно 22 июня.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину, но с конца марта так и не передала Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения, сообщало 28 мая издание Weld.
По словам Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные установки Gepard.
13 июня канцлер Германии Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине.