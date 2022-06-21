Украина получила от Германии первые самоходные гаубицы PzH 2000 – Резников

Германия должна была поставить Украине семь гаубиц, говорил Мельник Фото: wikipedia.org

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Важно. Это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону", – написал он.

Резников подчеркнул, что речь идет о первых единицах такого оружия.

Министр отметил, что украинские военные уже бьют врага с помощью артиллерийских установок M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.

"К этому "клубу самых лучших" присоединились и PzH 2000. Как всегда, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя", – заявил Резников.

Он поблагодарил украинских артиллеристов, "уже ставших всемирной легендой", и немецких партнеров за поддержку, на которую продолжает рассчитывать Украина.

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Германия должна поставить Киеву семь самоходных гаубиц. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прогнозировал, что гаубицы будут в Украине ориентировочно 22 июня.